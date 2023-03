Filme und Serien: Diese Woche neu bei Disney+, Netflix & Prime Video

In dieser Woche schicken die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ insgesamt 19 neue Filme und Serien auf Sendung. Zu den Highlights zählen You, Luther, Nobody und Mars Attacks. In diesem Artikel zeigen wir euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 10

Ridley Jones: Staffel 5 - ab 6. März

Faraway - ab 8. März

MH370: Das verschwundene Flugzeug - ab 8. März

You - Du wirst mich lieben: Staffel 4 - Teil 2 - ab 9. März

The Glory: Teil 2 - ab 10. März

Luther: The Fallen Sun - ab 10. März

¿Encontró lo que buscaba? - ab 10. März

Rana Naidu - ab 10. März

Outlast - ab 10. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 10

In The Mouth Of Madness - ab 06. März

The Wild Bunch - The Original Director's Cut - ab 07. März

Alle für Ella - ab 08. März

Tickets - ab 10. März

The Adventures of Pluto Nash - ab 10. März

Nobody - ab 11. März

The Perfect Storm - ab 11. März

Mars Attacks! - ab 12. März

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 10

Peppa Wutz - Staffel 1-6 ab 8. März

NYPD Blue - Staffel 10 ab 8. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Netflix-Abonnenten sehen in der Woche vom 6. bis 12. März unter anderem den zweiten Teil der vierten Staffel von "You: Du wirst mich lieben" und die Filmfortsetzung zur Krimi-Drama-Serie Luther mit Idris Elba. Ebenso wird die britische Doku zum Verschwinden des Malaysia-Airlines-Flugs MH370 und die neue Survival-Reality-TV-Serie Outlast ausgestrahlt. Abschließend nimmt Netflix diverse "Nike Training Club"-Sessions für Yoga, Läufer und Co. ins Programm auf. Amazon Prime Video setzt hingegen auf namhafte Action- und Comedy-Streifen wie Nobody mit Bob Odenkirk und Mars Attacks. Ebenso zeigt man den Western-Klassiker The Wild Bunch als Director's Cut. Disney+ hat mit Peppa Wutz und NYPD Blue in dieser Woche nur zwei "Neuheiten" im Programm, stellt im Zuge des internationalen Frauentags (8. März) allerdings passende Filme in den Mittelpunkt: Hidden Figures, Der Teufel trägt Prada, Cruella, Mary Poppins' Rückkehr, Desperate Housewives und viele mehr.