Filme und Serien: Diese Woche neu bei Netflix, Disney+ & Prime Video

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche den Start von mehr als 30 neue Filmen und Serien an. Die Highlights: Shadow and Bone, Bienenschwarm, Boston Strangler und die Pornhub-Doku. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 11

Ariyoshi Assists - ab 14. März

Bert Kreischer: Razzle Dazzle - ab 14. März

Das Gesetz des Dschungels - ab 15. März

Money Shot: The Pornhub Story - ab 15. März

Keeping Up with the Kardashians: Staffel 12 - ab 15. März

Gut gegen Nordwind - ab 15. März

The Real Housewives of Beverly Hills: Staffel 7 - ab 15. März

Tiger and Dragon: Staffel 1 - ab 15. März

Shadow and Bone - Legenden der Grisha: Staffel 2 - ab 16. März

Es war Zeit - ab 16. März

Die Elefantin des Magiers - ab 17. März

Le Roi des ombres - ab 17. März

Noise - ab 17. März

Sky High: Die Serie - ab 17. März

Dance 100 - ab 17. März

Maestro in Blue - ab 17. März

Pui Pui Molcar Driving School - ab 17. März

Strangers - ab 18. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 11

Good Luck To You, Leo Grande - ab 14. März

Love Machine 2 - ab 15. März

True Crime - ab 15. März

Drachenreiter - ab 16. März

Bienenschwarm - Staffel 1 ab 17. März

Dom - Staffel 2 ab 17. März

Sin Huellas - Staffel 1 ab 17. März

Promising Young Woman - ab 18. März

Set It Off - ab 19. März

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 11

Mach den Unterschied mit Robin Roberts - Staffel 2 ab 15. März

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman - ab 17. März

The Punisher - ab 17. März

Boston Strangler - ab 17. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Auch in der Woche vom 13. bis 19. März ist Netflix seinen Konkurrenten zahlenmäßig überlegen. Unter anderem startet hier die zweite Staffel von Shadow and Bone und die Dokumentation Money Shot: The Pornhub Story. Ebenso sehen Abonnenten neue Folgen von Keeping Up with the Kardashians und ein neues Comedy-Special mit Bert Kreischer. Nach der Auszeichnung mit vier Oscars dürfte zudem der historische Militärfilm Im Westen nichts Neues in diesen Tagen auf einigen Watchlists stehen. Amazon Prime Video hingegen zeigt die zweite Staffel des Krimi-Dramas Dom und die Premiere von Bienenschwarm (engl. Swarm) aus der Feder der Atlanta-Kollegen Janine Nabers und Donald Glover. Weiterhin kann man sich auf Promising Young Woman mit Carey Mulligan und Bo Burnham freuen. Nutzer von Disney+ feiern die Rückkehr von The Punisher und eine neue Doku über Bono und The Edge, geführt von David Letterman. Zu guter Letzt nimmt der Micky-Maus-Konzern den Thriller Boston Strangler mit Keira Knightley ins Programm auf.