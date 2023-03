Filme und Serien: Diese Woche neu bei Prime Video, Disney+ & Netflix

Bei den drei großen Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mehr als 20 neue Filme und Serien auf Sendung. Zu den Highlights gehören Dune, The Night Agent und Niemandsland. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 12

Gabby's Dollhouse: Staffel 7 - ab 20. März

Wo ist Frauchen? - ab 21. März

Unsichtbare Stadt: Staffel 2 - ab 22. März

El Reino - Dein Reich komme: Staffel 2 - ab 22. März

Waco: Amerikanische Apokalypse - ab 22. März

The Night Agent - ab 23. März

Johnny - ab 23. März

Chor Nikal Ke Bhaga - ab 24. März

Liebe macht blind: Staffel 4 - ab 24. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 12

Ransom (1996) ab 20. März

Monsieur Claude und sein großes Fest - ab 21. März

The Enforcer - ab 22. März

Head Full of Honey - ab 23. März

Dave Hughes: Ridiculous - ab 24. März

Reggie - ab 24. März

The Forever Purge - ab 25. März

Kindertransport - In eine fremde Welt - ab 25. März

Into The Wild - ab 26. März

Dune - ab 26. März

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 12

Schmugglern auf der Spur - Staffel 3 ab 22. März

Grown-ish - Staffel 5 ab 22. März

Der Bergdoktor - Staffel 15 ab 22. März

Niemandsland - The Aftermath - ab 24. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Konnten bei Netflix in den letzten Tagen vor allem Shadow and Bone, You, Luther 2 und der Oscar-prämierte Film Im Westen nichts Neues die Top 10 anführen, steht in dieser Woche nur ein namhafter Streifen auf dem Programm - The Night Agent. Die Serie basiert auf einem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk. Im Mittelpunkt steht der FBI-Agent Peter Sutherland (gespielt von Gabriel Basso), der mit dem Telefondienst im Keller des Weißen Hauses beauftragt wird und in eine Verschwörung hineingezogen wird. Amazon Prime Video zeigt hingegen Into The Wild mit Emile Hirsch, Dune mit Timothée Chalamet, Zendaya und Co., The Forever Purge und Monsieur Claude und sein großes Fest. Neue Serien stellt man für Prime-Mitglieder in dieser Woche nicht zur Verfügung und auch der Micky-Maus-Konzern hält sich mit Neustarts zurück. Bei Disney+ seht ihr in den nächsten Tagen die fünfte Staffel von Grown-ish und neue Folgen von Der Bergdoktor. Zudem kann man sich auf Niemandsland mit Keira Knightley und Alexander Skarsgård freuen.