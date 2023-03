Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im März 2023

Amazon kündigt mehr als 40 neue Filme und Serie an, die im März bei Prime Video ausgestrahlt werden. Die Highlights des Streaming-Dienstes: Luden, Die Gabe, Bienenschwarm, Last Light, Dune und die Champions League live. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im März 2023

The Flash - Staffel 8 ab 01. März

Luden: Könige der Reeperbahn - Staffel 1 ab 03. März

Daisy Jones & The Six - Staffel 1 ab 03. März

Last Light - Staffel 1 ab 03. März

Websters - Staffel 1 ab 03. März

Coach Prime - Staffel 1 ab 03. März

Bienenschwarm - Staffel 1 ab 17. März

Dom - Staffel 2 ab 17. März

Sin Huellas - Staffel 1 ab 17. März

Payback - Staffel 1 ab 28. März

Die Gabe - Staffel 1 ab 31. März

Amazon Prime Video: Neue Filme im März 2023

Every Breath You Take - ab 01. März

Banshee - ab 01. März

Federico Chiesa Back on Track ab 01. März

Die Unendliche Geschichte - ab 02. März

Freaky - ab 04. März

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus - ab 05. März

In The Mouth Of Madness - ab 06. März

The Wild Bunch - The Original Director's Cut - ab 07. März

Alle für Ella - ab 08. März

Tickets - ab 10. März

The Adventures of Pluto Nash - ab 10. März

Nobody - ab 11. März

The Perfect Storm - ab 11. März

Mars Attacks! - ab 12. März

Good Luck To You, Leo Grande - ab 14. März

Love Machine 2 - ab 15. März

True Crime - ab 15. März

Drachenreiter - ab 16. März

Promising Young Woman - ab 18. März

Set It Off - ab 19. März

Ransom (1996) ab 20. März

Monsieur Claude und sein großes Fest - ab 21. März

The Enforcer - ab 22. März

Head Full of Honey - ab 23. März

Dave Hughes: Ridiculous - ab 24. März

Reggie - ab 24. März

The Forever Purge - ab 25. März

Kindertransport - In eine fremde Welt - ab 25. März

Into The Wild - ab 26. März

Dune - ab 26. März

Selfish - ab 27. März

Fearless (1993) - ab 29. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

In diesem Monat steht unter anderem die neue Original-Serie Luden im Mittelpunkt, die das Leben der "Könige der Reeperbahn" Anfang der 1980er-Jahre aufzeigt. Außerdem strahlt Amazon Prime Video die Musical-Drama-Serie Daisy Jones & The Six aus. Als weitere Eigenproduktion feiert Die Gabe (engl. The Power) mit Toni Collette, Alice Eve, Josh Charles und John Leguizamo ihre Premiere. Ebenso können sich Prime-Mitglieder auf die Dramedy Bienenschwarm (engl. Swarm) aus der Feder von Donald Glover und Janine Nabers freuen.Hinsichtlich neuer Filme sichert sich Amazon vor allem moderne Klassiker zeitexklusiv. Dazu gehören zum Beispiel Fur (2006) mit Nicole Kidman und Robert Downey Jr., Banshee (2013) und Mars Attacks! (1996). Weitere namhafte Streifen sind unter anderem auch Into the Wild, The Forever Purge, Drachenreiter, Promising Young Woman und die noch halbwegs "frischen" Nobody mit Bob Odenkirk sowie Dune mit Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa und Oscar Isaac.Zu guter Letzt kommen auch Fußball-Fans auf ihre Kosten. Amazon zeigt im März zwei Partien mit deutscher Beteiligung in der UEFA Champions League. Mit dabei sind die Achtelfinalspiele FC Chelsea gegen Borussia Dortmund am 7. März und Manchester City gegen RB Leipzig am 14. März.