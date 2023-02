Disney+ & Star: Überblick der neuen Filme und Serien im März 2023

Der Micky-Maus-Konzern kündigt insgesamt 24 neue Filme und Serien an, die im März auf Disney+ zur Verfügung stehen werden. Neue Folgen von The Mandalorian und Streifen wie Fleishman Is In Trouble, Ad Astra und The Punisher stehen unter den Neustarts im Fokus.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im März 2023

Star Wars: The Mandalorian - Staffel 3 ab 1. März

Abbott Elementary - Staffel 2 ab 1. März

Hitlers Schlachtfeld vor Amerika - Staffel 1 ab 1. März

Hilfe, ich wurde gebissen! - Staffel 1 ab 1. März

The Punisher: War Zone ab 3. März

Frauen - Vom Mut die Welt zu verändern ab 3. März

Mach den Unterschied mit Robin Roberts - Staffel 2 ab 15. März

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman ab 17. März

The Punisher ab 17. März

Schmugglern auf der Spur - Staffel 3 ab 22. März

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 2 ab 31. März

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im März 2023

Little Demon - Staffel 1 ab 1. März

What We Do in the Shadows - Staffel 3 ab 1. März

Fleishman Is In Trouble ab 1. März

Finding Michael ab 3. März

Ad Astra - Zu den Sternen ab 3. März

Peppa Wutz - Staffel 1-6 ab 8. März

NYPD Blue - Staffel 10 ab 8. März

Boston Strangler ab 17. März

Grown-ish - Staffel 5 ab 22. März

Der Bergdoktor - Staffel 15 ab 22. März

Niemandsland - The Aftermath ab 24. März

RapCaviar präsentiert - Staffel 1 ab 30. März

Rye Lane ab 31. März

Star-Wars-Fans dürften auf den Start der dritten Staffel von The Mandalorian bereits hingefiebert haben, nun ist er nur noch wenige Tage entfernt. Zum Auftakt des März zeigt Disney+ zudem die erste Staffel von Little Demon, neue Episoden von What We Do in the Shadows und das Drama Fleishman Is In Trouble als Miniserie mit Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan und Adam Brody.Zu den weiteren Highlights im kommenden Monat gehören unter anderem der Sci-Fi-Thriller Ad Astra mit Brad Pitt, die romantische Komödie Rye Lane und die Rückkehr der The Punisher-Filme aus den Jahren 2004 und 2008 (War Zone). Weiterhin sieht man das Kriminaldrama Boston Strangler mit Keira Knightley und die zweite Staffel von Abbott Elementary mit "Alle hassen Chris"-Star Tyler James Williams.