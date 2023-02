Netflix: Überblick der neuen Filme und Serien im März 2023

Auf Netflix laufen im März mehr als 65 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehören Murder Mystery 2, Luther: The Fallen Sun, Ad Astra sowie neue Folgen von Shadow and Bone und Riverdale. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Murder Mystery 2: Neuer Trailer zur Krimi-Komödie von Netflix

Netflix: Neue Serien im März 2023

Cheat ab 1. März

Entrevías ab 1. März

Sex/Life: Staffel 2 ab 2. März

Reingelegt!: Staffel 2 ab 2. März

Masameer County: Staffel 2 ab 2. März

Next in Fashion: Staffel 2 ab 3. März

You - Du wirst mich lieben: Staffel 4 - Teil 2 ab 9. März

The Glory: Teil 2 ab 10. März

Rana Naidu ab 10. März

Outlast ab 10. März

Ariyoshi Assists ab 14. März

Das Gesetz des Dschungels ab 15. März

Shadow and Bone - Legenden der Grisha: Staffel 2 ab 16. März

Sky High: Die Serie ab 17. März

Dance 100 ab 17. März

Maestro in Blue ab 17. März

Unsichtbare Stadt: Staffel 2 ab 22. März

El Reino - Dein Reich komme: Staffel 2 ab 22. März

The Night Agent ab 23. März

Liebe macht blind: Staffel 4 ab 24. März

Wellmania ab 29. März

Unseen ab 29. März

Unstable ab 30. März

Riverdale: Staffel 7 ab 30. März

Kimi ni todoke ab 30. März

Copycat Killer ab 31. März

Ich bin Georgina: Staffel 2 - Bald verfügbar

Agent Elvis - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im März 2023

Heute schläfst du mit mir ab 1. März

Du bist es ab 3. März

Faraway ab 8. März

Luther: The Fallen Sun ab 10. März

¿Encontró lo que buscaba? ab 10. März

Es war Zeit ab 16. März

Die Elefantin des Magiers ab 17. März

Le Roi des ombres ab 17. März

Noise ab 17. März

Johnny ab 23. März

Chor Nikal Ke Bhaga ab 24. März

Kill Boksoon ab 31. März

Murder Mystery 2 ab 31. März

Furie - Bald verfügbar

Netflix: Neue Comedy Specials im März 2023

Chris Rock: Selective Outrage ab 4. März

Bert Kreischer: Razzle Dazzle ab 14. März

Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special ab 28. März

Netflix: Neue Dokumentationen im März 2023

Der Fall Fourniret: Im Kopf von Monique Olivier ab 2. März

MH370: Das verschwundene Flugzeug ab 8. März

Money Shot: The Pornhub Story ab 15. März

Waco: Amerikanische Apokalypse ab 22. März

Emergency: NYC ab 29. März

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im März 2023

Ridley Jones: Staffel 5 ab 6. März

Gabby's Dollhouse: Staffel 7 ab 20. März

Wo ist Frauchen? ab 21. März

Netflix: Neue Lizenztitel im März 2023

Merkel - Macht der Freiheit ab 1. März

Der unglaubliche Hulk ab 1. März

Ad Astra - Zu den Sternen ab 1. März

G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra ab 1. März

Keeping Up with the Kardashians: Staffel 12 ab 15. März

Gut gegen Nordwind ab 15. März

The Real Housewives of Beverly Hills: Staffel 7 ab 15. März

Tiger and Dragon: Staffel 1 ab 15. März

Pui Pui Molcar Driving School ab 17. März

Strangers ab 18. März

The Rookie: Staffel 1-3 ab 29. März

American Pie ab 31. März

Vor allem Serienfans sollen im kommenden Monat bei Netflix auf ihre Kosten kommen. Dabei stehen unter anderem die zweite Staffel von Shadow and Bone, weitere Folgen von You und die mittlerweile siebte Staffel von Riverdale auf dem Programm. Außerdem strahlt Netflix drei Staffeln von The Rookie und die jüngsten Episoden von Keeping Up with the Kardashians aus. Exklusiv konnte man sich diese jedoch nicht sichern. Trotz des umfassenden Katalogs muss man echte Highlights (leider) wie die Nadel im Heuhaufen suchen.In Hinsicht auf neue Filme setzt Netflix auf die Luther-Fortsetzung The Fallen Sun mit Idris Elba und Andy Serkis. Außerdem dürfte Murder Mystery 2 mit Adam Sandler, Jennifer Aniston und Co. erneut für hohe Einschaltquoten sorgen. Passend zum internationalen Frauentag feiert zudem die romantische Komödie Faraway ihre Premiere, laut Netflix "ein Film von Frauen für Frauen". Zu guter Letzt darf man sich auf die neuen Comedy-Specials von Chris Rock und Bert Kreischer sowie Lizenztitel wie Ad Astra, Der unglaubliche Hulk und American Pie freuen.