Niederländer: Russland plant Sabotage von Daten- und Energiesystemen

Russland soll an der Vorbereitung von Sabotage-Aktionen in Europa arbeiten. Davor hat ein Geheimdienst der Niederlande gewarnt. Das Militär habe hier bereits mit einem Schiff zu tun gehabt, das die Windkraftanlagen in der Nordsee ausspionieren wollte.

Destabilisierung als Ziel

Zusammenfassung Russland arbeitet womöglich an Sabotage-Aktionen in Europa.

Militär entdeckte Schiff auf Erkundungstour in der Nordsee.

Interesse an Kommunikationssystemen und Energieversorgung.

Niederlande sensibilisiert durch Abschuss von MH17.

Ziel: Destabilisierung der Gesellschaften in Europa.

Dieses wurde bereits vor einigen Monaten entdeckt, wie es in der Nordsee auf offensichtlicher Erkundungstour unterwegs war. Küstenwache und Marine hätten es allerdings rechtzeitig entdeckt und zum Abdrehen gezwungen. Das teilte Jan Swillens, Direktor des Militärischen Informationsdienstes MIVD, mit, der in dem Zusammenhang von "vorbereitende Handlungen für Störungen und Sabotage" sprach Dieser einzelne Vorfall liege zwar nun schon etwas zurück, doch gebe es Erkenntnisse, nach denen die russische Seite an Infrastruktur-Anlagen in der Nordsee "sehr interessiert" sei. Insbesondere Unterseekabel der Dateninfrastruktur und Gasleitungen stünden im Visier. Es geht also um Kommunikationssysteme und die Energieversorgung Dies passt ins Bild, das auch anderswo zu sehen ist: Auf verschiedenen Kanälen arbeitet Russland vor allem an Maßnahmen, die eine Destabilisierung der Gesellschaften in Europa erreichen können. Mal werden rechtspopulistische Parteien unterstützt, dann lässt man professionelle Troll-Gruppen Stimmung in sozialen Medien machen. Und eine Störung wichtiger Infrastrukturen soll den Eindruck erwecken, dass die demokratischen Regierungen die Lage nicht im Griff hätten.Dass gerade in den Niederlanden eine besondere Sensibilität gegenüber der Diktatur im Osten Europas vorherrscht, liegt auch am Abschuss des Passagierfluges MH17 der Malaysia Airlines, das im Mai 2014 von Amsterdam nach Kuala Lumpur unterwegs war. Das Flugzeug wurde in der frühen Phase des Russland-Ukraine-Krieges von einer Flugabwehrrakete getroffen, die das russische Militär den Separatisten in der Donbass-Region zur Verfügung gestellt hatte. Alle 298 Menschen an Bord starben, bei 192 von ihnen handelte es sich um niederländische Staatsbürger.