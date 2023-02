Nintendo veröffentlicht Metroid Prime Remastered für die Switch

Es war vermutlich die größte Überraschung der jüngsten Nintendo Direct: Metroid Prime bekommt eine Neuauflage für die Switch. Fans müssen zudem nicht lange warten, denn das Spiel ist ab sofort als Download im Nintendo E-Shop erhältlich.Metroid Prime war im März 2003 für den Nintendo GameCube in Europa erschienen, das Spiel ist also inzwischen ziemlich genau 20 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es jetzt ein Remaster für die Switch. Die Grafik und die Soundkulisse wurden überarbeitet, außerdem wurde die Steuerung an die Hybridkonsole angepasst. Spieler können entweder bei der klassischen Steuerung des Originals bleiben, die Doppel-Sticks verwenden oder mithilfe der Bewegungssteuerung zielen - eine Kombination aller Stile ist auch möglich. Neu ist zudem eine freischaltbare Konzeptgalerie.Das erste 3D-Abenteuer von Samus Aran führt die Kopfgeldjägerin auf den fremden wie gefährlichen Planeten Tallon IV. Beim Gameplay wechseln sich Jump & Run-Abschnitte mit Passagen in der Ego-Perspektive ab. Metroid Prime Remastered ist jetzt als Download verfügbar, eine physische Version folgt am 3. März.