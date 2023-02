Kirby's Return to Dream Land Deluxe: Neuer Trailer zum Switch-Spiel

Mit Kirby's Return to Dream Land Deluxe erscheint in wenigen Wochen eine Neuauflage von Kirby's Adventure (Wii), dieses Mal aber natürlich für die Switch. In einem neuen Trailer heißt Nintendo jetzt schon einmal Kirby und seine Freunde im Vergnügungspark Magoland willkommen.Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist somit kein klassisches Jump & Run mit dem kugeligen Helden, sondern eine Minispielsammlung für bis zu vier Teilnehmer. Diese können in einem Vergnügungspark verschiedene Attraktionen - oder Subgames - besuchen und um die Wette eifern. Insgesamt gibt es zehn dieser Minispiele, davon acht Fanlieblinge und zwei völlige neue. Das Video zeigt unter anderem die Spiele "Kirby on the Draw", "Samurai Kirby", "Crackity Hack", "Booming Blasters" und "Egg Catcher". Wer erfolgreich teilnimmt, sammelt neue Einträge in einem Stempelheft und kann diese dann beim Parkbetreiber Magolor gegen Souvenirs und Masken eintauschen.Kirby's Return to Dream Land Deluxe erscheint am 24. Februar 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.