Nyxi stellt GameCube-Controller für die Switch vor, der es besser macht

Die störanfälligen Joy-Cons bringen Nintendo nicht nur viel Ärger, sondern auch Sammelklagen ein. Nyxi hat jetzt einen Controller vorgestellt, der das zugrundeliegende Problem eliminiert: hier gibt es keinen Drift. Ferner weckt das Design kultige Gefühle.

Manchmal machen es Drittanbieter eben besser

Joy-Con-Alternative: Wizard Wireless Joy-Pad von Nyxi

Viele nette Extras

NYXI

Seit dem Release der Switch sind die Joy-Cons ein heiß diskutiertes Thema - ein Blick in unser Nintendo-Special zeigt, dass wir in den letzten Jahren wiederholt über den Ärger mit den Eingabegeräten berichten konnten. Der Drittanbieter Nyxi stellt sich jetzt mit einer interessanten Alternative auf, dem "Wizard Wireless Joy-Pad". Das wichtigste Versprechen: Dank des Einsatzes von Hall-Effekt-Sensoren für die Joysticks - eine Technik, bei der sich die Bauteile im Gegensatz zu Joy-Cons nicht berühren - will man Drift für die gesamte "Lebenszeit" des Controllers ausschließen können.Das Unternehmen hat dann aber noch ein zweites Argument für den Controller in der Hand, das vor allem Fans von Retro-Designs schätzen werden. Der "Wizard" wurde dem Controller des GameCube nachempfunden, inklusive der kultigen Farbgebung und dem Button-Layout mit übergroßem A-Knopf. Nettes Extra: Die Knöpfe sind mit weißem Licht hinterlegt. Auf der Rückseite sind vier Trigger platziert, dazu kommen zwei frei belegbare Knöpfe auf der Unterseite. Neben der Handheld-Konfiguration links und rechts des Displays ist dank Verbindungsschiene auch der Einsatz als einzelner Controller möglich.Für das gewisse Feintuning beim Gaming können dann noch die Ringe rund um die beiden Joysticks ausgetauscht werden. So ergibt ein runder Innenring beispielsweise bei Rennspielen Sinn, in Kampfspielen hat dagegen ein achteckiger Joystick-Kreis Vorteile. Zu guter Letzt wurde auch noch eine programmierbare Turbo­taste integriert. Das Wizard Wireless Joy-Pad ist ab sofort auf der Webseite von Nyxi verfügbar und kostet umgerechnet rund 65 Euro, inklusive internationalem Versand.