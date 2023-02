Nostalgie pur: Nintendo bringt Game Boy-Spiele auf die Switch

Nintendo Switch: Bereits verfügbare Game Boy-Spiele

Tetris

Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Gargoyle's Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark - The New Nightmare

Metroid II - Return of Samus

Wario Land 3

Kirby's Dream Land

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Nintendo Switch: Demnächst verfügbare Game Boy-Spiele

Kirby's Tilt 'N Tumble

Pokémon Trading Card Game

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Kirby & die wundersame Spiegelwelt

Metroid Fusion

Fire Emblem

F-Zero Maximum Velocity

Golden Sun

Was kostet die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft?

Darauf haben Retro-Fans lange gewartet. Die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft enthält nun nicht mehr nur eine Auswahl von NES-, SNES- und N64-Klassikern, jetzt halten auch Game Boy-Spiele Einzug. Zu Beginn werden neun Titel bereitstehen, sechs weitere aus dem Game Boy Advance-Sortiment - soweit man im Besitz von Nintendos Erweiterungspaket ist. Zeitnah soll die Bibliothek auf insgesamt 24 Spiele anwachsen.Dabei können Switch-Besitzer zudem selbst über ihren Retro-Flair ihres Handhelds entscheiden und das Display in einen Game Boy, Game Boy Pocket oder Game Boy Color "umwandeln". Frühere Multiplayer-Session über Link-Kabel sind ebenfalls möglich, zeitgemäß per Online-Mehrspielermodus oder auch lokal.Für die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft werden aktuell wahlweise 3,99 Euro pro Monat, 7,99 Euro für drei Monate oder 19,99 Euro im Jahr fällig. Neben den neuen Game Boy-Spielen sind hier zudem Klassiker aus Zeiten des NES und SNES sowie ein Cloud-Speicher für Spielstände und die Verbindung zur Nintendo Switch Online-App enthalten.Das Erweiterungspaket schlägt mit 39,99 Euro für 12 Monate zu Buche und bringt zusätzliche N64-, Sega Mega Drive- und Game Boy Advance-Spiele sowie Zusatzinhalte für Mario Kart 8 Deluxe (Booster-Streckenpass), Splatoon 2 und Animal Crossing New Horizons.