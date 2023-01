nOS New Operationg System - Mini-'Betriebssystem' für Nintendo Switch

Die Nintendo Switch kann dank einer neuen App eines Drittanbieters mit wenig Aufwand auch zu einer Art nützlichem Alltags-Tablet verwandelt werden. Das Paket namens "nOS" liefert eine Art kleines Betriebssystem, inklusive Multitasking und einer Reihe eigener Mini-Programme.

RedDeerGames

Das nOS: New Operating System für die Nintendo Switch stammt von der Firma RedDeerGames und ist seit dem Wochenende über den offiziellen Nintendo eShop zum Download verfügbar. Im Grunde liefern die Entwickler ein Paket von nützlichen Tools, auf die Nintendo zugunsten einer stärkeren Ausrichtung auf Spiele bei der Switch verzichtet hat.Zu den Mini-Apps von nOS gehört ein Taschenrechner, eine Bildergalerie, ein Notizbuch, eine To-Do-Listen-Funktion, eine Art kleines MS Paint, ein Puzzle-Spiel und anpassbare Einstellungen. Der Umgang mit den kleinen Programmen erfolgt wie unter Android, Windows oder Linux mithilfe mehrerer kleiner Fenster, die auch parallel geöffnet sein können, um so einfaches Multitasking zu ermöglichen.Noch hält sich der Funktionsumfang zugegebenermaßen in Grenzen, fehlen doch unter anderem ein Browser oder andere weitergehende Anwendungen. Dennoch könnten die Tools für manche Anwender durchaus nützlich sein, um zum Beispiel Notizen anzufertigen. RedDeerGames verkauft sein "New Operating System" derzeit für 1,99 Euro, wobei der Normalpreis später bei üppigen 40 Euro liegen soll.Es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler weitere Ergänzungen planen, die den Funktionsumfang von nOS deutlich ausbauen. Generell dürfte Nintendo auch ein Auge darauf haben, welche Features für die alternative Oberfläche geplant sind, schließlich steckt das Unternehmen traditionell einen engen Rahmen, was den Funktionsumfang von Software für seine Konsolen angeht.