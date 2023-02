McDonald's probiert es mit KI-Bots am Drive-thru und das geht schief

Wer sich bei einer Fast-Food-Kette etwas aus dem Auto heraus bestellen will, der fährt das Fenster herunter und spricht mit Mitarbeitern des Schnellrestaurants. Das klappt in der Regel auch gut, doch McDonald's fragte sich, ob man hier nicht mit KI-Spracherkennung arbeiten kann.

Falsche Erkennung

Zusammenfassung McDonald's testet KI-Spracherkennung im Drive-thru.

Kunden erleben Ärger und Belustigung durch falsche Erfassungen.

Beispiele: Zu viel geliefert, falsches Getränk etc.

McDonald's schweigt zu Fehlerhäufigkeit.

Die Idee ist nicht neu bzw. für die Fast-Food-Ketten naheliegend: Statt einen Mitarbeiter am Drive-thru-Fenster zu beschäftigen, kann eine Spracherkennung diesen Job übernehmen - schließlich arbeiten KIs dieser Art bei Google, Amazon und Co. auch schon lange zuverlässig.Und so ist Spracherkennungssoftware auch schon seit einiger Zeit bei Ketten wie McDonald's im Einsatz oder besser gesagt wird sie dort erprobt. Doch wie Insider unter Berufung auf mehrere virale TikTok-Posts berichtet, führt das regelmäßig zu Ärger und auch Belustigung der Kunden.In einem Beitrag von @themaddivlog sieht man eine junge Frau mit Adidas-Mütze beim verzweifelten Versuch, ein Wasser und einen Becher Eiscreme zu bestellen. Doch beim Versuch, eine falsch erfasste Eingabe zu korrigieren, wurden zwei Stück Butter und vier Tüten Ketchup hinzugefügt. Am Ende gelingt die Korrektur zwar, die junge Frau hat aber dennoch genug von der neuen Art des Bestellens bei McDonald's.Ähnlich erging es @typical_redhead_ : Die TikTokerin bekam es mit einer Rechnung von 255,52 Dollar zu tun, da die KI-Spracherfassung etwa 20 McNuggets-Meals zu viel "verstanden" hat.Einem anderen TikTok-Nutzer namens @That_usa_guy_ war die KI-Erfassung zu proaktiv, denn statt dem gewünschten Mountain Dew als Getränk (das bei McDonald's nicht angeboten wird) erschien eine Cola auf der Bestellung - seinen Korrekturwunsch ignorierte das System hingegen. Letztlich half nur ein Abbruch und die Weiterleitung an einen menschlichen Mitarbeiter.Wie häufig es zu solchen Fehlern kommt, ist unklar, McDonald's hat sich dazu nicht geäußert. Dennoch scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich derartige Automatisierung hier vollends durchsetzt.