McDonald's feiert mit Gratis-Retro-Spiel für Desktop & Game Boy Color

Seit den frühen 1980er-Jahren hatte das erfolgreiche Arcade-Game "BurgerTime", entwickelt von Data East, den Hunger auf Spiele mit Fast-Food-Inhalten geweckt. In den folgenden Jahrzehnten sollten unzählige Titel folgen, die von Ketten wie McDonald's, Burger King, Domino's Pizza und Co. in Auftrag gegeben worden waren. Jetzt schickt sich einmal mehr der Burgerbrater McDonald's an, mit einem Spiel seine Markenbotschaft in bunte Pixel zu packen. Anlass für den Release: die Markenfigur Grimace, ein violettes Monster an der Seite des McDonald's-Clowns.So nimmt man den 52. Geburtstag von Grimace zum Anlass, um ein 2D-Spiel mit Retro-Charme zu veröffentlichen. Der Titel kann ab sofort auf einer von McDonald's eingerichteten Webseite gespielt werden. Ferner stellt man aber auch eine Rom-Datei zum Download (via Futurezone ) bereit, mit der das Spiel auch auf dem Game Boy Color gespielt werden kann - zu dieser Entscheidung kann man den Entwicklern auf jeden Fall gratulieren.Der Aufbau des Spiels ist dann aber auch erwartbar einfach: Bei Grimace Birthday, so der passende Titel, will die Party nicht richtig in Schwung kommen. Spieler steigen mit dem violettfarbenen Monster auf ein Skateboard und begeben sich auf die Suche nach den Partygästen. Auf dem Weg sammelt man nach alter Arcade-Tradition noch Gegenstände - in diesem Fall natürlich McDonald's Milchshakes - ein.