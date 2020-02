Spracherkennung: Facebook zahlt einen Dollar für Nutzer-Aufnahmen

Zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit haben gezeigt, dass das soziale Netzwerk Facebook nicht immer verantwortungsvoll mit den Daten seiner Nutzer umgeht. Nun bietet der Konzern aber ein Programm an, mit dem sich die Nutzer über Sprachaufnahmen etwas dazuverdienen können.

Auszahlungen erst ab fünf Euro

Das Programm wurde "Pronounciations" genannt und lässt sich in der App "Viewpoints" fin­den. Um an dem Angebot teilnehmen zu können, müssen die Phrase "Hey Portal" sowie die Namen von zehn Personen aus der Freundesliste gesprochen werden. Wie The Verge be­rich­tet, muss jede Aufnahme wiederholt werden. Damit sollen Fehler vermieden werden.Als Belohnung für eine aufgenommene Reihe an Sprachnachrichten werden den Nutzern 200 Pun­k­te in der Facebook-eigenen Viewpoints-App gut­ge­schrie­ben. Das entspricht einem Echtgeld-Betrag von einem Dollar. Die Auszahlung ist al­ler­dings erst möglich, wenn 1000 Punkte ge­sam­melt wurden. Somit müssen mindestens fünf Aufnahmen-Sets hochgeladen werden, da­mit die Belohnung wirklich ausgezahlt wird.Die Sprachaufnahmen werden zum Verbessern der Spracherkennung eigener Services genutzt. Sämtliche Aufnahmen werden nach Angaben von Facebook vor der Auswertung ano­ny­mi­siert, sodass sich die Daten keinem Profil mehr zuordnen lassen. Darüber hinaus soll die Aktivität in der Viewpoints-App nicht mit weiteren Diensten geteilt werden.Im vergangenen Jahr wurde Facebook beschuldigt, Sprachaufnahmen von Nutzern abgehört zu haben. Die Daten wurden an externe Unternehmen weitergegeben, um die Nachrichten ab­zu­tip­pen und daraufhin auszuwerten. Betroffen waren Nutzer, welche die Messenger-App verwendeten und dort die Übersetzungsfunktion eingeschaltet hatten. Die Mitarbeiter der ex­ter­nen Firmen sollten prüfen, ob die Sätze von der Software richtig verstanden worden sind.