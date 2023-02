OpenAI-Chef: ChatGPT ist zwar "cool", aber ein "schreckliches Produkt"

Derzeit ist die Text-KI ChatGPT in aller Munde und sorgt immer noch für Erstaunen, aber mitunter auch Ärger. Denn die Popularität überfordert mitunter die Server und macht die Nutzung immer wieder zum Glücksspiel. Das weiß auch Sam Altman, Co-Gründer und CEO von OpenAI

Altman gilt als Chef von OpenAI als Vater des derzeit so beliebten Chatbots mit dem Namen ChatGPT. Das Unternehmen bzw. die Organisation (OpenAI ist teils kommerziell, teils nicht-kommerziell aufgebaut) arbeitet hierfür mit dem derzeit fünftleistungsstärksten Supercomputer der Welt, doch das bedeutet nicht, dass man nicht mit relativ banalen Kapazitätsproblemen zu kämpfen hat.Denn Altman gab in Hard Fork , einem Podcast der New York Times, zu Protokoll, dass ChatGPT es immer wieder mit Überlastung zu tun bekommt, was die Nutzung alles andere als optimal macht. So komme es immer wieder und sogar häufig zu Fehlermeldungen und Altman gab deshalb selbstkritisch zu, dass ChatGPT als Produkt alles andere als optimal sei."Die Leute gehen eigentlich nur auf eine Website, die manchmal funktioniert und manchmal nicht", sagte der 37-Jährige. "Sie geben etwas ein, versuchen es so lange, bis sie die richtige Antwort gefunden haben, kopieren diese Antwort und fügen sie an anderer Stelle ein - und gehen dann zurück und versuchen, sie in die Suchergebnisse oder ihre anderen Arbeitsabläufe zu integrieren." Damit spielt Altman wohl auf das eher simple und vielleicht zu simple Interface an.Grundsätzlich meint er, dass ChatGPT zwar "cool" sei, OpenAI sich damit aber nicht begnügen dürfe: "Die Leute lieben es wirklich, was uns sehr glücklich macht. Aber niemand würde sagen, dass es sich um ein großartiges, gut integriertes Produkt handelt ... aber es bietet so viel Wert, dass die Leute bereit sind, sich damit abzufinden."