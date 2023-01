Nvidia RTX 4090 Ti: Erster Leak zu Hardware-Upgrades aufgetaucht

Die Nvidia RTX 40-Generation könnte bald ein neues Familienmitglied bekommen. Im Netz sind erste Gerüchte zur nächsten Spitzenkarte RTX 4090 Ti aufgetaucht, die der Karte interessante Spezifikationen zuweisen. Der Release lässt aber noch auf sich warten.

Ein erster guter Überblick der RTX 4090 Ti

Der Speicher ist schneller

Zusammenfassung der Gerüchte zur Nvidia RTX 4090 Ti: RTX 4090 Ti-Specs : 18176 Kerne, 600W Leistung, 24-Gbit/s Speicher, 1152 GB/s max. Bandbreite

Referenz- und Founders Edition-Platinen PG136 und PG139

Vorstellungstermin noch unklar, möglicherweise GTC-Konferenz Ende März

Nvidia hat aktuell keine Eile, ein neues Spitzenmodell vorzustellen, verkauft sich doch die RTX 4090 trotz des hohen Preises recht gut, auch die Konkurrenz von AMD kann daran aktuell nichts ändern. Trotzdem läuft die Entwicklung natürlich weiter und so darf es nicht wundern, dass jetzt erstmals Spezifikationen zu einer Nvidia RTX 4090 Ti ins Netz gelangt sind. Wie Videocardz berichtet, hat der Leaker Kopite in jüngster Vergangenheit Informationen bereitgestellt, die einen guten ersten Eindruck vom Aufbau der Karte erlauben.Demnach verfügt die RTX 4090 Ti über eine abgespeckte AD102-GPU mit 18176 Kernen. Die Ti-Karte könnte den kleinen Bruder RTX 4090 damit um 1792 Kerne übertreffen. In Bezug auf die Leistungsaufnahme spricht der Leaker von einer "Gesamtleistung des Boards" von 600 Watt - hier ist nicht ganz klar, ob damit Thermal Design Parameter (TDP), Total Board Power (TBP) bzw. Total Graphics Power (TGP) gemeint sind. Videocardz vermutet eine höhere Standard-Boardleistung (450W+) bei gleichbleibender maximal konfigurierbarer Leistungsgrenze - 600 Watt ist auch die Grenze des 16-Pin-Anschlusses.Weiterhin wurde auch beim Speicher Hand angelegt. Nvidia setzt hier auf schnellere Speichermodule, die bis zu 24 Gbit/s leisten können. Frühere Leaks hatten eine Kapazität von 48 GB ins Spiel gebracht. Aktuell lässt sich damit die Vermutung anstellen, dass die Karte dank dieses Upgrades auf eine Maximalbandbreite von 1152 GB/s kommt - damit liegt man rund 144 GB/s vor der RTX 4090. Zu guter Letzt bestätigt Kopite auch die Boardnummer: Mit PG136 und PG139 setzt Nvidia wie erwartet auf dieselben Referenz- und Founders Edition-Plantinen wie bei der RTX 4090.Einen Schluss lässt die aktuelle Informationslage rund um die RTX 4090 Ti dann auch noch zu: Nvidia scheint nicht in Eile zu sein, die neue Spitzenkarte auf den Markt zu bringen, auch der Leaker liefert keine Hinweise zu einem baldigen Release. Der nächste Termin, der für das Unternehmen optimal passen würde, um die Karte anzukündigen: Die Nvidia GTC-Konferenz Ende März.