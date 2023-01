Apple VR/AR-Brille: Experten erwarten Vorstellung im Sommer 2023

Analysten gehen davon aus, dass bei Apples neuem Augmented-Reality-Headset (AR) weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen ist. Aller Voraussicht nach könnte die smarte Brille im Frühjahr oder anlässlich der Entwicklerkonferenz WWDC 2023 im Juni vorgestellt werden.

Erst im Verlauf des Sommers in den Händen von wenigen

Der oft gut informierte Apple-Experte Ming-Chi Kuo gibt in einem Statement auf Twitter zu verstehen, dass die Entwicklung der lang erwarteten AR/MR-Brille in Verzug geraten ist. Grund dafür seien Probleme mit mechanischen Komponenten bei Falltests und der Verfügbarkeit von Software-Entwicklungstools. Bereits im letzten Jahr gab Kuo die Prognose ab, nach der Apple den scheinbar angepeilten Termin im Januar nicht einhalten könne.Eine Auslieferung dürfte nun zum Ende des zweiten oder zu Beginn des dritten Quartals 2023 anstehen. Basierend auf den aktuellen Entwicklungsfortschritten soll Apple die Vorstellung seines AR-Headsets voraussichtlich für ein Presse-Event im Frühjahr oder gar erst für die Worldwide Developers Conference ( WWDC 2023 ) im Juni vorbereiten. Die Erwartung an die verkauften Stückzahlen im Jahr 2023 hatte Kuo bereits im Dezember auf unter 500.000 Einheiten gesenkt.Zuletzt gingen aus einem Bericht von The Information (Paywall) mögliche Details zu Apples Mixed-Reality-Headset hervor. Demnach könnte die Brille über eine digitale Krone zum Wechsel zwischen virtueller und echter Welt, einen Motor zum automatischen Justieren auf den Augenabstand des Trägers, ein 120-Grad-Sichtfeld, den H2-Audiochip für AirPods-Support und magnetisch befestigte Gläser für Brillenträger verfügen. Das Design aus Aluminium, Glas und Kohlefaser soll zudem aus ästhetischen Gründen die angebrachten Kameras verbergen.