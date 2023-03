Neuer Aldi-PC für Gamer: Desktop mit Nvidia RTX 4070 Ti ab 30. März

Im gemeinsamen Online-Shop verkaufen die Discounter Aldi Nord und Süd ab dem 30. März einen neuen Hunter X20 Gaming-PC. Für 2699 Euro setzt der neue Desktop auf einen Intel Core i7 (13. Gen.), 32 GB DDR5-RAM und eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.

Preisvergleich: Komplett-PC vs. Eigenbau

Medion / Aldi

Im Detail handelt es sich um den Intel Core i7-13700K-Prozessor mit 16 Rechenkernen und einer maximalen Taktrate von 5,4 GHz nebst 32 GB DDR5-RAM mit bis zu 6000 MHz und einer 1 TB großen PCIe 4.0-SSD - beide aus dem Kingston Fury-Portfolio Beast und Renegade. Alternativ könnte auch die WD Black SN850X SSD zum Einsatz kommen, wie Medion per Pressemitteilung verlauten lässt.Weiterhin verwendet der Medion Erazer Hunter X20 (MD34235) ein Gigabyte Z790 Aorus Elite AX Mainboard und eine Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung für die CPU. Als Netzteil wird das Seasonic Prime GX-850 mit 850 Watt eingesetzt.Bei der GeForce RTX 4070 Ti mit 12 GB GDDR6X-Videospeicher handelt es sich dieses Mal nicht um das Referenzdesign von Nvidia. Es wird zu einem Custom-Design gegriffen, der Hersteller (z.B. MSI oder Gigabyte) ist allerdings unbekannt. Ferner geben die Discounter im Datenblatt ein RGB-beleuchtetes In-Win-Gehäuse und Features wie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 2.5-Gigabit-LAN sowie insgesamt 12 USB-Anschlüsse (1x USB-C 3.2 Gen 2 2x2) abseits von HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Audio-Ports und Co. an.Der Preis im Online-Shop von Aldi Nord und Süd wird ab dem 30. März 2023 stolze 2699 Euro betragen. Wie unser Preisvergleich zeigt, platzieren sich nur eine Handvoll Komplettsysteme von Captiva in dieser spezifischen High-End-Kategorie. Dafür können diese im Bereich knapp unter 2700 Euro bereits mit einer Nvidia GeForce RTX 4080 punkten, auch wenn die Frage nach Markenkomponenten teilweise offen bleibt und kein DDR5 geboten wird.Im Gegensatz zu seinen RTX 4080-Gamern scheint sich Aldi den Medion Erazer Hunter X20 mit RTX 4070 Ti nicht fürstlich bezahlen zu lassen. Mit gleichen bzw. vergleichbaren Komponenten kommen wir im Alternate PC-Konfigurator auf knapp 2560 Euro im Eigenbau bzw. auf 2760 Euro für ein fertig verbautes Komplettsystem. Der Discounter zeigt sich also mit einem vergleichsweise fairen Preis.