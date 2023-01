Doppeltes Datenvolumen: O2 stellt neue Boost- und Blau-Tarife vor

Im April plant der Netzbetreiber O2 mit neuen Mobilfunk-Tarifen zu starten. Bis dahin soll das O2 Free-Portfolio für Neukunden mit Boost-Optionen attraktiv bleiben. Versprochen wird ein doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis. Auch der Discounter "Blau" erhält neue Tarife.

Auch die Discount-Marke "Blau" erhält ein Upgrade

Anstelle der bisher gültigen "100 Euro Wechselbonus"-Aktion gewährt O2 Neukunden ab dem 18. Januar ein doppeltes Datenvolumen auf alle klassischen O2 Free-Tarife . Die sogenannte "Boost"-Option wird somit für die Pakete S, M und L zur Verfügung stehen und die Datenvolumen-Spanne von einst 3 GB bis 60 GB auf 6 GB bis 120 GB erhöhen. Preislich unverändert schlagen die Tarife mit monatlich zwischen 19,99 Euro und 39,99 Euro zu Buche.Die maximale 5G-Surfgeschwindigkeit gibt O2 mit bis zu 300 MBit/s an, wobei im kleinsten O2 Free S-Tarif lediglich bis zu 225 MBit/s über das 4G-Netz möglich sind. Alle Tarife enthalten auch weiterhin eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze und das EU-Roaming. Neu hinzu kommt eine "Connect"-Option, wobei das Datenvolumen auf bis zu zehn SIM-Karten (1x Haupt-SIM, 2x Multi-SIM, 7x Daten-SIM) genutzt werden kann.Eine gänzliche Umgestaltung der Tarif-Portfolios stellt O2 für April in Aussicht. Die Vorstellung soll hingegen bereits am 23. Januar 2023 erfolgen, wenige Tage nach dem Start der Boost-Tarife.Zusätzlich baut O2 das Angebot seines Mobilfunk-Discounters "Blau" um und stockt auch hier das Datenvolumen und die Geschwindigkeit auf. Die Blau Allnet-Flats in den Optionen Smart (S), Power (M) und Ultra (L) bieten im 4G-Netz der Telefónica nun bis zu 15 GB Datenvolumen und eine Geschwindigkeit von bis zu 33 MBit/s. Im Durchschnitt sollen letztere allerdings nur bei 18,2 MBit/s im Download und 9,9 MBit/s bei Uploads liegen.Über die "Mein Blau"-App erhalten Kunden zusätzlich einen Gigabyte pro Monat (alle 28 Tage) extra. Die neuen Tarife gelten ab dem 7. Februar 2023.