Philips Hue: Smarte Beleuchtung soll bald (noch) teurer werden

Die Smart-Home-Produkte von Philips Hue stehen für Qualität, nicht aber für besonders günstige Preise. Ab Februar soll es sogar noch teurer werden. Insider berichten von einer anstehenden Preiserhöhung, die vor allem smarte Wand- und Deckenleuchten, Lightstrips & Co. treffen soll.

Sechs bis 17 Prozent: Die Preiserhöhungen gehen weiter

Philips Hue / Signify

Wer sein Zuhause und den Garten mit Philips Hue-Produkten ausstatten möchte, der musste bisher schon deutlich tiefer in die Tasche greifen als bei vergleichbaren Produkten von Ikea, Innr, Osram bzw. Levance, Yeelight und Co. Unter anderem durch den Coronavirus bedingte Lieferengpässe und die Inflation gehen am niederländischen Konzern Signify ebenfalls nicht vorbei. Er vertreibt die Marke Philips Hue in Deutschland und steht mit dieser scheinbar kurz vor einer weiteren Preiserhöhung.So berichtet der Hueblog über einen Anstieg der Preise um bis zu 17 Prozent. Und das bereits ab dem 1. Februar 2023. Zahlreiche Philips Hue-Produkte werden somit teurer, vor allem Wand- und Deckenleuchten, Outdoor-Lampen und Lightstrips. Als Beispiel werden unter anderem die Modelle Hue Enrave und Hue Ensis genannt, deren Preise von einst 259,99 Euro auf 299,99 Euro respektive von 439,99 Euro auf 479,99 Euro steigen sollen.Philips' Outdoor-Lightstrip soll ab Februar sogar für 239,99 Euro verkauft werden. Zur Markteinführung im Jahr 2018 lag dieser noch bei 159,99 Euro. Eine Vielzahl von Hue-Produkten scheint in den letzten Jahren von Preiserhöhungen betroffen gewesen zu sein, sodass die Preise über den gesamten Lebenszeitraum mittlerweile um bis zu 50 Prozent gestiegen sind. Von Amarant und Discover über Infuse und Sana bis hin zu Turaco und Wellness ziehen die Preise im Februar im gesamten Portfolio an.Günstigere Alternativen zum Philips Hue-Portfolio findet man unter anderem bei Tink Amazon oder Media Markt