Philips Hue veröffentlicht neue und von Grund auf überarbeitete App

Smart Home ist zwar seit vielen Jahren ein großes Thema, die breite Masse der Nutzer hat es aber immer noch nicht erreicht. Eine Ausnahme sind die intelligenten Philips Hue-Lampen , die erfreuen sich großer Beliebtheit. Die dazugehörige App bekommt nun ein großes Update.

Neuer Home-Bereich

Philips Hue

Manch einer mag die per Bluetooth verbundenen "Glühbirnen" zwar für einen Luxus halten, wer sich einmal an diese gewöhnt hat, der wird diese nicht mehr missen wollen. Die Besitzer derartiger Lampen können sich auf eine überarbeitete App freuen, wie Signify, der Macher von Philips Hue, nun bekannt gegeben hat (via Engadget ). Diese wird in den nächsten Tagen gestaffelt für alle Nutzer auf iOS und Android freigegeben.In einer Pressemitteilung schreibt der niederländische Hersteller, dass man in der vierten Version der App die Performance sowie Nutzererfahrung verbessert habe und damit den Grundstein für die Zukunft von smarter Beleuchtung legen möchte. Insgesamt habe man über hundert große und kleine Verbesserungen am Design vorgenommen.Das Design der neuen App wirkt insgesamt etwas moderner, die Nutzung selbst ist intuitiver geworden. Neu gestaltet wurde der Home-Bereich: Dort findet man nun eine neue Kachelansicht und über diese können Benutzer alle ihre Lichter und Szenen auf einen Blick sehen. So ist es möglich, schnell Lichter zu steuern und Szenen einzustellen, ohne zwischen verschiedenen Bildschirmen navigieren zu müssen.Im Home-Tab gibt es nun auch eine Hue-Szenen-Galerie, diese erlaubt es den Anwendern, neue Beleuchtungsszenarien zu entdecken und als Previews auszuprobieren. Weiters findet man dort nun auch eine Möglichkeit, schnell zwischen Hue Bridges wechseln zu können.Routinen gibt es in der neuen App nicht mehr, diese Funktionalität wird im Wesentlichen umbenannt, und zwar zu Automationen. Dieser neue Bereich bietet aber auch neue Funktionalitäten, darunter verbesserte Optionen für Anpassungen.Neu ist das von vielen Anwendern geforderte Multi-User-Geofencing: Bei bestimmten Automatisierungen, die beispielsweise mit dem Verlassen der Wohnung zusammenhängen, überprüft die App nun, ob jemand anderes zu Hause ist. Damit wird sichergestellt, dass der Person, die die Wohnung nicht verlässt, nicht das Licht ausgeschaltet wird.