Upgrade fürs Smart Home: Philips Hue-Beleuchtung jetzt reduziert

Wer Smart Home sagt, der muss auch Philips Hue sagen. Die Beleuchtung des Herstellers gehört zu den besten am Markt und ist aus smarten Wohnungen kaum noch wegzudenken. Die aktuell günstigen Preise bei Saturn machen den Griff zur Hue-Familie noch einfacher.

Philips Hue

Bunt leuchten können alle, doch wenn es um Qualität, Langlebigkeit und Einfachheit geht, steht Philips Hue im Smart Home an erster Stelle. Von der simplen Einrichtung des Hue Hub über die Unterstützung der bekannten Assistenten Amazon Alexa, Apple Siri (HomeKit) und Google Assistant bis hin zur einfachen Steuerung per App und Sprachbefehlen sowie der zukünftigen Matter-Integration bleiben kaum Wünsche offen. Die Preissenkungen bei Saturn (z.B. Black Friday) zeigen sich zusätzlich als Anreiz.Philips Hue stellt sein Smart-Home-Sortiment breit auf. Von klassischen LED-Birnen über atmosphärische Tischleuchten bis hin zu Gaming-tauglichen Lightstrips ist man bestens ausgestattet. Auch Saturn fokussiert sich zur Black-Friday- und Weihnachtszeit auf ebendiese Produktkategorien und bietet sie zu einem fairen Preis an. Somit sinkt nicht nur eine wichtige Hemmschwelle bei Einsteigern, sondern auch der Ausbau vorhandener Hue-Systeme könnte sich durchaus lohnen.Für Gamer bieten sich die neuen Philips Hue Play-Lightstrips an. Sie werden an der Rückseite von PC-Monitoren befestigt und verändern ihre Farbe anhand des Bildschirminhalts. Perfekt also für das nächste Horror- oder Actionspiel, dass somit raumfüllend erlebt werden kann. Saturn bietet dafür nicht nur die Lightstrips selbst an, sondern auch die entsprechenden Starter-Sets samt Hue Bridge - perfekt für den Einstieg.Passend dazu ist die Philips Hue Gradient Signe Oak erhältlich. Eine kompakte Tischlampe, die sich nicht nur mit den Lightstrips synchronisieren lässt, sondern auch alleinstehend für eine positive und entspannte Stimmung am Schreibtisch sorgen kann - egal ob kunterbunt oder im klassischen Kalt- bzw. Warmweiß. Nostalgischer geht es hingegen bei den Filament-Kerzenlampen zu, die zu Hause für einen gewissen Old-School-Effekt sorgen.