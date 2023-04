Media Markt: Philips Hue Play Lightbar im XXL Starter-Set reduziert

Bei Media Markt hält man erneut einen tollen Smart-Home-Deal bereit. Verkauft wird die Philips Hue Play Lightbar im Doppelpack zusammen mit der passenden Stromversorgung und der Hue Bridge. Und das für nur 110 Euro. Eine große Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf.

Im Preisvergleich überzeugt dieser Doppelpack vor allem aufgrund der beiliegenden Philips Hue Bridge, die ohne den Rabatt einzeln mit 40 bis 50 Euro zu Buche schlagen würde. Somit eignet sich das Lightbar-Bundle perfekt für Einsteiger in die Smart-Home-Welt von Philips.Die Philips Hue Play Lightbar ist eine vielseitige Lichtlösung, die es ermöglicht, farbenfrohe und dynamische Lichteffekte in jeden Raum zu integrieren. Sie ist ein Teil des Philips Hue-Ökosystems und kann nahtlos mit anderen Hue-Produkten verbunden werden, um eine vollständige, smarte Beleuchtungserfahrung zu bieten.Die Lightbar zeichnet sich durch ihre einfache Installation, benutzerfreundliche Steuerung und die Möglichkeit, bis zu 16 Millionen Farben darzustellen, aus. Sie kann sowohl zur Akzentbeleuchtung als auch zur Hintergrundbeleuchtung von Fernsehern und Monitoren verwendet werden, wodurch sie sich perfekt für Heimkino- und Gaming-Setups eignet.Die Hue Play Lightbar wird über diePhilips Hue Bridge gesteuert, die eine einfache Verbindung und Steuerung über das Smartphone oder Tablet ermöglicht. Mit der zugehörigen Hue-App können Benutzer die Lichtleisten nach Belieben anpassen, einschließlich Farbe, Helligkeit und Sättigung. Zudem sind Szenen und Routinen programmierbar, sodass die Beleuchtung automatisch an den Tagesablauf oder bestimmte Stimmungen angepasst wird.Ebenso bietet die Lightbar eine hohe Kompatibilität mit Smart Home-Systemen wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit (Siri), wodurch die Steuerung per Sprachbefehl möglich ist. Durch die Synchronisation mit Musik, Filmen oder Spielen wird ein noch eindrucksvolleres und immersives Erlebnis geschaffen.