Es werde Licht: Mit Philips Hue zur besten Smart-Home-Beleuchtung

Wenn es um die Beleuchtung des eigenen Smart Home geht, sind Lampen, Lightstrips und Leuchtmittel von Philips Hue die erste Wahl. Die Premium-Gadgets sorgen nicht nur für das perfekte Ambiente, sie sind zudem einfach zu bedienen und bei Saturn aktuell stark reduziert.

Smart Home mit Philips Hue: Vielseitig, einfach und langlebig

Vom Gaming-Zimmer bis zum Candle-Light-Dinner

Jetzt das Smart Home richtig beleuchten!

Philips Hue / Signify

Wer nicht mit hunderten Apps, Ökosystemen und Co. hantieren möchte, um sein Smart Home zu steuern, der erhält bei Philips Hue alles aus einer Hand . Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit samt Siri, werden nicht nur sämtliche wichtigen Sprachassistenten abgedeckt, auch eine Synchronisation mit Samsung SmartThings, Spotify, Razer und IFTTT ist möglich.Das macht Philips Hue nicht nur für die klassische Raum- und Außenbeleuchtung interessant, sondern auch für eine actionreiche Atmosphäre in der Zockerhöhle oder für einen entspannten Abend im Wohnzimmer bei Wein, Bier, Film und Fernsehen. Als Vorreiter in der Smart-Home-Beleuchtung ist Philips Hue mittlerweile zudem nicht mehr nur für seine smarten Glühbirnen bekannt, wie die Angebote von Saturn zeigen.Die Philips Hue-Deals bieten sich vor allem für die Beleuchtung des Gaming-Zimmers an. Mit den Play-Lightstrips kann die Rückseite von Monitoren bestückt werden, die in Kombination mit der passenden App PC-Spiele mit der Raumbeleuchtung synchronisiert. Stattet man den Raum zusätzlich mit den Steh- und Tischleuchten der Signe Oak-Serie aus, kann man die Action förmlich spüren. Auf der Aktionsseite verkauft Philips Hue dafür die passenden Starter-Sets inklusive der smarten WLAN-Bridge.Sämtliche Produkte lassen sich auch bestens im Home-Office, zur Entspannung auf der Couch oder zur romantischen Beleuchtung des nächsten Candle-Light-Dinners installieren. Besonders die Filament-Kerzenlampen sorgen hier für einen gewissen Vintage-Charme, der auch in Hinsicht auf die anstehende Weihnachtszeit für eine besinnliche Stimmung sorgen kann. Wer für die Steuerung weder zum Sprachassistenten noch zur App greifen möchte, dem empfehlen wir zudem einen Blick auf die Hue Tap Dial-Funkschalter