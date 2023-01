Nach Kritik der Aktionäre: Apple CEO halbiert beinahe sein Gehalt

Tim Cook erhält 2023 rund 40 Prozent weniger Gehalt als im letzten Jahr. Das geht aus dem jährlichen Proxy -Statement hervor, das Apple veröffentlicht hat - und der CEO selbst hat es empfohlen. Konkret geht es dabei um mehrere Millionen Dollar.

Apple-CEO kürzt sein Gehalt um 40 Prozent

Das geht aus diversen Medienberichten hervor, die sich mit dem jüngst veröffentlichten Proxy-Statement an die Aktionäre des iPhone-Konzerns beschäftigen. In diesen Stellungnahmen werden jährlich auch die Gehaltspakete der hochrangigen Manager zur Abstimmung freigegeben.In diesem Jahr gibt es dabei eine Besonderheit, denn der Apple-Chef Tim Cook schlägt für sich ein um im Vergleich zu 2022 rund 40 Prozent gekürztes Gehalt vor. Das sei, so Cook, "im Lichte des erhaltenen Feedbacks angepasst".Für das Jahr 2023 beträgt Cooks Zielgehalt demnach nun 49 Millionen Dollar, 35 Millionen Dollar weniger als im Jahr 2022. Sein Grundgehalt beträgt nach wie vor 3 Millionen Dollar und sein jährlicher sogenannter Baranreiz bleibt unverändert bei 6 Millionen Dollar. Gesenkt wurde dagegen der Wert seiner Aktienzuteilung. Der sinkt nun von 75 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf 40 Millionen Dollar in diesem Jahr. Auch bei weiteren Boni gibt es Kürzungen, sodass sich insgesamt sein Einkommen halbieren könnte.Wie das Online-Magazin 9to5Mac meldet, sprachen sich 94,9 Prozent der Aktionäre, die im Vorjahr ihre Stimme abgaben, für die Vergütungsvorschläge für die Führungskräfte aus. Kritiker wie die Beratungsfirma Institutional Shareholder Services hatten zuvor die Aktionäre aufgefordert, gegen Cooks Gehaltspaket zu stimmen, da sie Bedenken hinsichtlich der Höhe und Struktur seiner Aktienprämie hegten. "Der Hälfte der Vergütung fehlen Leistungskriterien", so die Firma. Diese Verschiebung bei Cooks Vergütung spiegelt die sich ändernde Einstellung gegenüber der Vergütung von Führungskräften wider, und der CEO könnte damit ein Beispiel für seine Kollegen geben.