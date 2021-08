Tim Cook: Ende als Apple-CEO könnte nahen, vorher letzte große Pläne

Tim Cook sitzt seit 10 Jahren fest im Chefsessel bei Apple , doch wie ist es um die nächsten Jahre bestellt? Aktuell mehren sich die Anzeichen, dass der Apple-CEO im Jahr 2025 seinen Abschied feiern könnte. Vorher will er wohl noch eine große neue Produktkategorie auf die Strecke bringen.

Tim Cook soll seinen Abgang zumindest schon ins Auge gefasst haben

One More Cook-Thing

Wirtschaftlich kann man Tim Cook zehn Jahre nach der Übernahme der Zügel vom Apple-Übervater Steve Jobs absoluten Erfolg bescheinigen. Der Aktienwert des Unternehmens wuchs unter seiner Führung um unglaubliche 1000 Prozent , Apple konnte sich auf unzähligen neuen Märkten positionieren und diese nach kurzer Zeit dominieren. Zum jüngsten Jahrestag kommt aber auch wieder die Frage auf: Wer folgt auf den CEO und wann plant der im November 61-Jährige seinen Abgang? Cook selbst hatte jüngst mitgeteilt, dass er "in 10 Jahren" wohl nicht mehr an der Spitze Apples stehen werde. Der Reporter Mark Gurman von Bloomberg will von seinen Kontakten bei Apple einige Anhaltspunkte für eine Einschätzung erhalten haben.Aktuell ist ein verbleiben Cooks auf dem Apple CEO-Posten bis 2025 sehr wahrscheinlich. Bis dahin ist ein Zusatzpaket von 1 Million Aktien zur Auszahlung vorgesehen. Natürlich ist damit zu rechnen, dass die Vorstandsmitglieder auch dann noch mehr als glücklich über eine Verlängerung sein würden - anhaltenden Erfolg vorausgesetzt. Gurman sieht aber "einige Anzeichen", dass Tim Cook es nicht auf eine Ausweitung seines Engagements abgesehen hat und seinen Abschied klar ins Auge fasst: "Innerhalb von Apple geht man davon aus, dass Cook nur für eine weitere große neue Produktkategorie bleiben will", so Bloomberg.Welches Produkt den Abschied von Cook markieren soll, ist dabei natürlich ebenfalls Gegenstand von Spekulationen. Aktuell deuten alle verfügbaren Informationen auf Apples Bemühungen rund um ein Mixed-Reality-Headset hin. Einen ersten Blick auf Hardware soll das Unternehmen aktuell für das Ende 2022 anvisieren, ausgereift wäre die Hardware nach diesen Überlegungen im Jahr 2025.