Neues PS5-Update verfügbar: Support für DualSense Edge-Controller

Besitzer der PlayStation 5 können ihre Konsole jetzt auf die neue Firmware 6.5 aktualisieren. Mit dem knapp 1 GB großen Update führt Sony die Unterstützung des neuen DualSense Edge-Controllers ein und verbessert eigenen Angaben zufolge die Systemleistung der PS5.

Zukunft mit Discord & Game-Streaming

Nach dem Download und der Installation des neuen Patch trägt die PlayStation 5-Software die Versionsnummer 22.02-06.50.00. Neben dem erwähnten Support für Sonys neuen "Pro-Controller" und den typischen Hinweisen zur Leistungssteigerung des Systems bringt die Aktualisierung keine weiteren Neuerungen mit sich. Der DualSense Edge Wireless-Controller wird ab dem 26. Januar 2023 exklusiv über den PlayStation Direct-Shop ausgeliefert , bevor ihn weitere Händler ab dem 23. Februar anbieten dürfen.Wer mit dem neuen Gamepad liebäugelt, muss derzeit die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 239,99 Euro einplanen. Ähnlich wie Microsofts Xbox Elite-Controller bietet der DualSense Edge konfigurierbare Rücktasten, austauschbare Stickkappen und gar komplett wechselbare Analogstick-Module. Passendes Zubehör liegt dem Lieferumfang bei.Hinsichtlich der PS5-Firmware dürften mit dem Update 7.0 mehr Funktionen folgen. Gerüchte sagen unter anderem die lang erwartete Discord-Integration voraus. Ebenso soll Sony an der Fertigstellung des Game-Streaming für PlayStation 5-Spiele via PlayStation Plus (früher PlayStation Now ) arbeiten. Ein Feature, das mit großer Wahrscheinlichkeit eine Premium-Mitgliedschaft voraussetzt. Die Verteilung wird im März 2023 erwartet. Eine Beta-Version könnte bereits in diesem Monat erscheinen.Die PlayStation 5 kämpft auch mehr als zwei Jahre nach Release noch immer mit Lieferschwierigkeiten. Online-Händler wie Media Markt und Saturn bieten allerdings die Möglichkeit der Vorbestellung mit einer Lieferung ab dem 31. Januar 2023.