Star Wars, Fallout & Co.: Kostenlose Spiele für PS4 & PS5 im Januar

PlayStation Plus-Mitglieder können sich im Januar auf drei "Gratis"-Spiele freuen, die ohne Aufpreis innerhalb ihres Abonnements verfügbar sind. Bereits zu Monatsbeginn werden unter anderem Star Wars Jedi: Fallen Order und Fallout 76 innerhalb des PS Plus-Abos veröffentlicht.

Indie-Games und Dezember-Highlights

Sony

Sony startet mit namhaften Top-Spielen in den Januar, die sowohl in den PlayStation Plus-Abos Premium, Extra als auch Essential enthalten sein werden. Aushängeschild ist das im Jahr 2019 erschienene Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order. Der somit "kostenlose" Einzelspieler-Titel stellt eine gute Möglichkeit dar, sich auf den für März geplanten Release des Nachfolgers Star Wars Jedi: Survivor vorzubereiten, der fünf Jahre nach Fallen Order im Zeitraum der Disney+-Serie Obi-Wan Kenobi spielt. Hauptakteur bleibt weiterhin Cal Kestis.Während Fallen Order via PS Plus sowohl für die PlayStation 5 als auch für die PlayStation 4 zur Verfügung steht, richtet man sich mit Fallout 76 vorrangig an PS4-Spieler. Das Online-Rollenspiel mit Open-World-Charakter hat bereits mehr als vier Jahre auf dem Buckel und musste seit der Release-Version einige Patches erleben, um sich von gravierenden Bugs und der negativen Presse zu befreien. Ohne Aufpreis kann man dem postapokalyptischen West Virginia durchaus noch einmal einen Besuch abstatten.Zu guter Letzt erhalten PS4- und PS5-Spieler Axiom Verge 2, ein Side-Scroller aus dem Jahr 2015, der dem Metroidvania-Genre (Metroid und Castlevania) zugeordnet wird. Weiterhin informiert Sony seine PlayStation Plus-Mitglieder darüber, dass die für Dezember 2022 verfügbaren Gratis-Spiele nur noch bis zum 2. Januar 2023 abgeholt werden können. Dazu gehören neben der Legendary Edition von Mass Effect auch Biomutant und die Founders Edition von Devine Knockout.