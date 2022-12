DualSense Edge: Sony spricht über die Entwicklung des Controllers

Sony veröffentlicht im Januar eine neue Version seines DualSense-Controllers für die PlayStation 5 : Der DualSense Edge bietet dabei deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten. Im Video sprechen Sonys Designer über diese sowie die Herausforderungen bei der Entwicklung des Gamepads.Optisch orientiert sich der DualSense Edge auch weiterhin am bereits seit dem Start der PlayStation 5 erhältlichen, normalen DualSense. Er teilt sich mit diesem denselben Formfaktor, bietet aber deutlich mehr Möglichkeiten zur Anpassung. Die Stick-Kappen sind jetzt austauschbar, wobei Sony mehrere Varianten als Set beilegt - wer möchte, kann das gesamte Stick-Modul ersetzen. Neu sind zudem zwei Rücktasten, auch bei diesen dürfen Nutzer die Kappen auswechseln.Die Trigger lassen sich über neue Schalter ebenfalls stufenweise anpassen: Beispielsweise können dadurch schnelle Reaktionszeiten, etwa für Prügelspiele, oder ein besonders präzises und eindeutiges Feedback erreicht werden. Letzteres ist zum Beispiel in Rennspielen von Vorteil. An der Unterseite des DualSense Edge-Controllers befinden sich zwei Funktionstasten. Über diese können Spieler zwischen Profilen wechseln, auf den Chat zugreifen, die Lautstärke verändern und auf weitere Funktionen zugreifen.Der DualSense Edge Wireless-Controller ist in Deutschland ab dem 26. Januar 2023 erhältlich. Mit einem Preis von 239,99 Euro ist dieser aber nicht gerade günstig.