Apple und Meta gehören nicht mehr zu 100 begehrtesten Arbeitgebern

Viele Jahre lang waren hippe Tech-Unternehmen eine Art Synonym für Arbeitsplatzqualität, doch das hat sich zuletzt geändert. Denn viele große IT-Konzerne haben dieses positive Image verspielt. Apple und Facebook-Mutter Meta sind nun sogar aus der Top-100 herausgefallen.

Apple und Meta nicht mehr Top-100

Bezahlte Freizeit und nicht Arbeit. Diesen Eindruck konnte man bekommen, wenn man sich vor Jahren Berichte aus Cupertino, Mountain View und wie die Standorte der hippen Tech-Riesen alle heißen durchgelesen hat. Doch mittlerweile sind Medien und vor allem Mitarbeiter auf dem knallharten Boden der Tatsachen angekommen, denn es steht fest, dass Image und Arbeitsplatzrealität teils komplett im Gegensatz zueinander stehen.Doch laut neuesten Daten des US-amerikanischen Arbeitgeber-Bewertungsportals Glassdoor sind einstige Größen wie Apple und Meta aus den Top-100 herausgefallen (via CNBC ). Im Vorjahr war die Facebook-Mutter noch an Platz 47 zu finden, 2021 war Meta sogar an der Elf positioniert. Ähnlich ist es beim Tech-Giganten aus dem kalifornischen Cupertino: Apple war 2022 noch an der 56. Position zu finden, im Jahr davor noch höher, nämlich an der 31.Beide Abstürze sind durchaus erklärbar: Meta ist in den vergangenen Wochen und Monaten in eine schwere Krise gerutscht, bei Apple häuften sich zuletzt die Beschwerden über Toxizität am Arbeitsplatz. Apple hat zudem im Vorjahr seine Angestellten ziemlich kompromisslos in die Büros zurückbeordert, das kam bei den Mitarbeitern alles andere als gut an.Allerdings gehören viele andere Software- und IT-Unternehmen nach wie vor zu den begehrtesten Arbeitgebern: Angeführt wird die Glassdoor-Liste vom Business-Software-Unternehmen Gainsight, dahinter folgt das Cloud-Unternehmen Box. Nvidia ist an Position 5 zu finden, Google nimmt im aktuellen Ranking Platz 8 ein, Microsoft ist an der 13, Adobe gleich dahinter. In der Top-100-Liste sind viele weitere IT-Unternehmen zu finden, auch ein deutsches, nämlich SAP an Position 69.