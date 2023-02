Meta Verified: Abo mit blauen Haken auch bei Facebook & Instagram

Twitter bietet seit der Übernahme durch Elon Musk eine kostenpflichtige Mitgliedschaft an, die einen blauen Verifizierungs-Haken enthält. Nun ist auch Meta auf den Zug aufgesprungen und stellt ein ähnliches Abo für die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram bereit.

Mitgliedschaft ist auf iOS-Geräten teurer

Das geht aus einer Ankündigung im Broadcast-Channel von Mark Zuckerberg (via Engadget ) hervor. Die Mitgliedschaft hört auf den Namen Meta Verified und gibt den Abonnenten zusätzlich zum blauen Abzeichen neben dem Namen einen erweiterten Schutz gegen Identitätsdiebstahl sowie direkten Zugang zum Kundensupport. Wer Meta Verified erwirbt, kann die Leistungen in Verbindung mit seinem Facebook- und Instagram-Konto nutzen.Meta Verified schlägt mit 11,99 Dollar pro Monat zu Buche. Der Preis ist dann gültig, wenn die Mitgliedschaft über die Webseite abgeschlossen wird. Wer ein iOS-Gerät verwendet, muss monatlich 14,99 Dollar bezahlen. Zunächst steht das Abonnement ausschließlich in Australien und Neuseeland zur Verfügung. Weitere Länder sollen allerdings in den kommenden Tagen und Wochen hinzugefügt werden. Somit dürften auch deutsche Nutzer bald von den Vorteilen profitieren können.Erst im Dezember wurde der Premium-Service Twitter Blue eingeführt. Elon Musk hatte den Nutzern des Kurznachrichten-Dienstes ermöglicht, den zuvor nur prominenten Accounts vorbehaltenen, blauen Verifizierungs-Haken käuflich zu erwerben. Da offenbar ein nicht unerheblicher Anteil der Nutzer das nötige Kleingeld hierfür übrig hat, scheint Meta in den letzten Wochen eine ähnliche Funktion entwickelt zu haben. Um Meta Verified abonnieren zu können, muss der Besitzer des Facebook- oder Instagram-Accounts mindestens 18 Jahre alt sein. Zudem muss Meta das Profil mithilfe eines Ausweises verifizieren.