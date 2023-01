PC-Verkäufe stürzten zum Jahresende noch einmal richtig ab

Spätestens mit dem Weihnachtsquartal muss die PC-Branche sich eingestehen, hart auf dem Boden der Realität aufgeschlagen zu sein. Vom kurzfristigen Boom der Coronazeit ist nichts mehr übrig und die Verkaufszahlen fallen rasant.

Licht am Horizont

Die Auslieferungs-Zahlen der Produzenten blieben auf dem Weltmarkt im vierten Quartal 2022 hinter den Erwartungen der Analysten zurück: Die Hersteller konnten nur 67,2 Millionen Desktops, Notebooks und kleine Server in die Lieferketten schicken, was einem Rückgang um 28,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Marktforschungsunternehmens IDC hervor.Trotz des dramatischen Einbruchs sind die Marktforscher aber letztlich doch nicht besonders pessimistisch. "Die aufeinanderfolgenden Quartale mit Rückgängen zeichnen ein düsteres Bild des PC-Marktes, aber hier geht es wirklich nur um die Wahrnehmung", sagte IDC-Analyst Ryan Reith. "Das Jahr 2021 lag bei den PC-Lieferungen in der Nähe historischer Werte, sodass jeder Vergleich verzerrt sein wird."So war der Kaufboom aufgrund des Homeoffice-Trends und ähnlicher pandemiebezogener Effekte im letzten Jahr ohnehin bereits vorbei gewesen. Mit 292,3 Millionen Einheiten lagen die Absatzzahlen im gesamten Jahr aber trotzdem noch über den Werten der Zeit vor der Pandemie. Daher glaubt man bei der IDC, dass der PC-Markt das Potenzial hat, sich 2024 wieder zu erholen, und man sieht "Chancen" für das Jahr 2023.Was die Hersteller betrifft, so ist Lenovo mit 15,5 Millionen (-28,5 Prozent) verkauften Geräten im vierten Quartal 2022 immer noch der führende PC-Hersteller. HP liegt mit 13,2 Millionen (-29 Prozent) verkauften Geräten an zweiter Stelle, was einem Rückgang von etwa 5,4 Millionen Geräten gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres entspricht. Dell vervollständigt das Trio mit 6,4 Millionen weniger verkauften Geräten als im Vorjahr. Die Verkäufe Apples sind zwar ebenfalls zurückgegangen, aber mit -2,1 Prozent liegt der Konzern als einziges Unternehmen im einstelligen Bereich.