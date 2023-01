Neue Tesla Model S und X nun endlich in "Basisausstattung" bestellbar

Für Interessenten in Deutschland hat das Warten jetzt ein Ende: Tesla bietet ab sofort auch hierzulande das überarbeitete Model S sowie das überarbeitete Model X in einer Basisausstattung an. Bisher gab es nur die deutlich teure Plaid "Luxus-Version".

15.000 Euro mehr beim Model X

Motorisierung und technische Spezifikationen

Tesla Model S Model X Reichweite 634 Kilometer (nach WLTP) 576 Kilometer (nach WLTP) Antrieb Allradantrieb mit Dualmotor Maximale Geschwindigkeit 250 km/h Von 0 auf 100 km/h 3,2 Sekunden 3,9 Sekunden Preise Ab 112.990 Euro Ab 120.990 Euro

Das meldet unter anderem das Teslamag und geht dabei auf Preis und Ausstattung der Basis-Varianten ein. Deutsche Kunden mussten nach der Ankündigung der überarbeiteten Modelle Anfang 2021 damit gute zwei Jahre warten, bis sie tatsächlich auch eine Bestellung tätigen konnten.Zudem sind sowohl Model S als auch Model X nun in der Basis-Variante deutlich teurer als zuvor geworden. Beim alten Model S konnte man sein Fahrzeug noch für unter 100.000 Euro bestellen - das ist nun Geschichte. Los geht der Einstiegspreis, also ohne Farbaufschlag oder Extras, bei 112.990 Euro. Zum Vergleich: Das Model S Plaid startet bei 137.990 Euro.Beim Model X ist die Preisänderung ebenfalls deutlich ausgefallen. Der Startpreis liegt bei 120.990 Euro (früher 105.990 Euro).Die neuen "2021-Modelle" von Tesla sind nun in ganz Europa verfügbar. Laut der Webseite des Autobauers beginnt die Auslieferung sogar noch in diesem Monat. Je nachdem, was sich der Kunde zusammenstellt, kann es aber etwas länger dauern. Die Lieferzeiten werden sowohl beim Model S als auch beim Model X derzeit mit Januar bis März 2023 angegeben. Beide Modelle werden übrigens weiterhin nicht in Europa gefertigt, lediglich die Endmontage von Model S und Model X wird im niederländischen Tilburg durchgeführt.