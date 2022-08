Elden Ring, GTA 5 & mehr im Game Pass: Microsoft schürt Spekulation

Nutzer hatten im Xbox Game Pass vor Kurzem scheinbar eindeutige Einträge zu Spielhits wie GTA 5 und Elden Ring entdeckt. Jetzt meldet sich Microsoft zu Wort: Die Titel seien wegen eines Bugs angezeigt worden. Weitere Spekulationen verhindert das aber nicht.

Es war nur von kurzer Dauer, sorgte aber für große Aufregung. Nutzern des Xbox-Store bot sich am Mittwoch ein scheinbar sensationeller Anblick: Spiele wie GTA 5, Elden Ring und Soul Hackers 2 waren auf einmal als Teil des Game Pass Ultimate markiert, auch die Nutzung per Xbox Cloud-Gaming wurde beworben. Das wäre ein echter Paukenschlag und starkes Argument für das Gaming-Angebot. Doch Microsoft bremst die Euphorie der Community sehr schnell.Wie das Unternehmen mitteilt, war die Anzeige auf einen Bug zurückzuführen. "Wir sind uns eines Fehlers bewusst, durch den einige Titel fälschlicherweise als mit Xbox Game Pass Ultimate verfügbar angezeigt wurden", so ein Microsoft-Sprecher gegenüber Eurogamer . "Wir haben einen Fix ausgerollt und dieser ist nun aktualisiert." Ein Blick in den Xbox Store zeigt, dass die entsprechenden Einträge aktuell wieder entfernt sind.Auch wenn sich Microsoft mit weiteren Informationen zurückhält, lädt der Vorfall zu vorsichtigen Spekulationen ein. Im Juni hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass man später in diesem Jahr das Xbox Cloud-Gaming um Spiele außerhalb des Xbox Game Pass erweitern will. Die Rede war dabei von "ausgewählten Titeln", die Nutzer bereits besitzen oder außerhalb der Xbox Game Pass-Bibliothek erworben haben. Die Vermutung liegt nahe, dass der Fehler während der Vorbereitung dieses Angebots passiert ist.Microsoft ist auf der Gamescom 2022 vertreten, die am 24.08. startet. Eine Ankündigung der "aus Versehen" angezeigten Möglichkeiten und Spiele würde hier natürlich perfekt passen. Und dann zerbricht sich das Netz noch über einen anderen Hinweis den Kopf: Auf der Status-Seite von Rockstar Games wird sowohl unter Red Dead Online als auch GTA Online "Xbox Cloud Gaming" aufgeführt. Sind das Überbleibsel von anderen Aktionen oder hat man auch hier den Schalter für kommende Funktionen zu früh umgelegt? Eine Antwort gibt es wohl Ende des Monats.