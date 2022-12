Alles anders mit dem iPhone 15: Apple soll das Angebot umbauen wollen

Schlechte Verkaufszahlen der Standard-Modelle sollen bei Apple für einigen Tumult sorgen. Der Konzern soll deshalb einen Umbau seines iPhone-Angebots in diesem Jahr planen. Wie man sich für die iPhone-15-Familie genau aufstellen will, scheint aber noch nicht sicher.

Apple will an der Spitze bleiben, das wichtigste Produkt, um das zu schaffen: das iPhone. Kein Wunder also, dass der Konzern sehr empfindlich darauf reagiert, wenn man Probleme beim Absatz bestimmter Modelle registrieren kann. Beim iPhone 14 waren die Standardmodelle hinter den Erwartungen zurückgeblieben - auch, weil diese im Vergleich mit den Pro-Modellen Neuerungen wie die Dynamic Island vermissen ließen. Intern habe das unerwartet hohe Absatzproblem dazu geführt, die iPhone 15 Familie umzustrukturieren.Wie heise schreibt, basieren die Berichte zu den internen Plänen aktuell auf Aussagen eines koranischen Leakers. Demnach soll Apple mehrere Änderungen erwägen, die von Marketing-Maßnahmen bis hin zur Preisgestaltung reichen. Helfen soll dabei unter anderem, dass Basis- und Plus-Model in diesem Jahr ebenfalls neue Displays mit Dynamic Island erhalten. Damit schrumpft der sichtbare Unterschied zwischen den Modellen wieder deutlich.Außerdem soll Apple beim iPhone 14 Plus die Preisgestaltung als größtes Hindernis in Bezug auf den Absatz erkannt haben. Hier soll man bei einem iPhone 15 Plus ins Auge fassen, dieses in Bezug auf den Preis anders zu positionieren. Ob es das Unternehmen bei Basis- und Plus-Modell wirklich Ernst macht mit einer Preisreduktion, ist in der aktuell angespannten Lage aber auf jeden Fall schwer vorauszusagen.Während die Modelle iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max damit wieder näher zusammenrücken als die Vorgänger-Generation, soll Apple mit dem iPhone 15 Ultra - oder Max - ein Modell etablieren, das sich deutlich von den "günstigen" Modellen abhebt. Man darf auf die kommenden Monate gespannt sein, Apple wird sich 2023 allem Anschein nach aber auf jeden Fall mit seinen iPhones neu positionieren.