Das neue Gesicht von Apple: iPhone 14 Pro und Pro Max sind da

Bei Apple sind mit der Vorstellung der iPhone 14-Generation neue Zeiten angebrochen. Ja, es gab schon bisher Unterschiede, die die Pro-Modelle von "normalen" iPhones abheben. Die Zweiklassengesellschaft fällt aber bei iPhone 14 Pro und Pro Max sehr viel deutlicher aus.

iPhone 14 Pro und Pro Max läuten die Zweiklassengesellschaft ein

Richtet sich in Ausstattung und Preis klar an Enthusiasten, bietet dafür aber auch ein neues Design und deutlich bessere Hardware als die Vorgänger.

Sind "günstiger" und richten sich an alle, die mit dem bekannte iPhone 13 Design und kleineren Hardware-Upgrades zufrieden sind.

Aus dem Stirnbalken wird die kleine Pille

Neue Aussparung im Pillenform

Super Retina XDR-Display mit ProMotion

Always-On-Display, erstmals auf dem iPhone ein

Gleiche HDR-Helligkeitsspitzenwerte wie Pro Display XDR

2000 nits, doppelt so hell wie das iPhone 13 Pro

Das iPhone bleibt ein Kamera-König

12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit 1,4 µm großen Pixeln, weitere Verbesserung der Makrofotografikfunktion

Verbesserte Telekamera mit 3-fachem optischem Zoom.

TrueDepth-Frontkamera mit einer ƒ/1.9-Blende

Adaptiver True Tone-Blitz mit neun LEDs, die ihr Muster je nach Brennweite ändern

Action-Modus zur Korrektur von Bildwacklern

Kinomodus mit 4K bei 30 fps und 4K bei 24 fps

Pro-Level-Workflows für Video, einschließlich ProRes3 und End-to-End Dolby Vision HDR

Notruf SOS über Satellit: Eine wirkliche Innovation

Technische Daten des neuen iPhone 14 Pro (Max) Modell iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Software iOS 16 Display 6.1" Super Retina XDR OLED HDR, 120 Hz, 2532x1170 Pixel, 460 ppi, 1000 nits 6.7" Super Retina XDR OLED HDR, 120 Hz, 2778x1284 Pixel, 458 ppi, 1000 nits Hauptkamera 48.0MP, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @4320p/30fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); ToF (Kamera 4) Frontkamera 12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps Schnittstellen Lightning, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB Sensoren LIDAR-Scanner, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Umgebungslicht, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) SoC Apple A16 Bionic, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine Speicher 128, 256, 512 GB; 1 TB Navigation Dual-Frequenz GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon Mikro-Ortung SIM Dual-SIM (Nano-SIM und eSIM) Modem GSM, UMTS, Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA, 5G (sub‑6 GHz mit 4x4 MIMO) Besonderes Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Face ID, Notruf SOS Akku fest verbaut, Schnellladen, kabelloses Laden Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Farben Schwarz, Silber, Gold, Violett Maße 147,5 x 71,5 x 7,85 mm 160,7 x 77,6 x 7,85 mm Gewicht 206 Gramm 240 Gramm Preis ab 1299 Euro ab 1449 Euro Vorbestellung Ab 9. September um 14 Uhr Verfügbar ab 16. September

Apple

Für Techenthusiasten mit entsprechend lockerem Geldbeutel kann man es knapp zusammenfassen: Wer in diesem Jahr beim iPhone-Kauf wirklich das Gefühl haben will, etwas Neues in der Hand zu halten, der kommt an den Pro-Modellen nicht vorbei.Abseits von Ideen wie dem Sonderling iPhone SE spaltet Apple seine iOS-Smartphone-Familie damit deutlich. Das ist wohl auch der Weg in die Zukunft: Pro bedeutet neu und aufregend, das "normale" neue iPhone wird zum Gerät für Genügsame.Im Anschluss unsere Analyse und alle wichtigen Hardware-Fakten zu iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. In einem gesonderten Artikel erhaltet ihr alle Informationen und unsere Einschätzung zu den Neuerungen rund um iPhone 14 und iPhone 14 Plus Erst die kalten Fakten: 6,1 Zoll beim iPhone 14 Pro, Kostenpunkt ab 1299 Euro. Darf es noch etwas mehr sein: Mit 6,7 Zoll und einem Preis ab 1449 Euro stellt das iPhone 14 Pro Max die Spitze dessen dar, was ein iPhone bieten und kosten kann.Wer so viel auf den Tisch legt, kriegt von Apple auch den neuen A16 Bionic-Chip spendiert, der den kleineren Modellen iPhone 14 und iPhone 14 Plus in diesem Jahr erstmals vorenthalten bleibt.Für Apple ist eine andere kleine Änderung am iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max aber vielleicht noch wichtiger: Aus der Notch wird - wie seit Monaten vorausgesagt - eine Aussparung im Display in Form einer kleinen Pille. Warum diese Lösung?Technisch geht es auch anders, aber so ist das Pro-Modell auf den ersten Blick zu erkennen. Unter der Überschrift "Dynamic Island" spinnt man dann noch eine clevere Interface-Idee optisch rund um das neue "Ich habe das teuerste iPhone"-Alleinstellungsmerkmal auf der Front.Um seinen Status als eine der besten Smartphone-Kameras zu verteidigen, rüstet Apple bei den Pro-Modellen richtig auf. Erstmals findet sich eine 48MP Hauptkamera mit Quad-Sensor an Bord eines iPhones. Apple kombiniert vier Pixel zu einem großen Pixel mit einer Größe von 2,44 µm, das hält die Bilder bei 12 Megapixel - bisher iPhone Standard - erhöht die Lichtausbeute aber enorm.Die Fortschritte bei Smartphones, die sich im Alltag wirklich auswirken, sind in den letzten Jahren immer überschaubarer geworden. In dieser Hinsicht kann man Apples neue Notruf SOS-Funktion, die in allen iPhone-14-Modellen Einzug hält, als echte Innovation bezeichnen, die es im Notfall wirklich besser macht. Die Idee: Das iPhone erkennt schwere Unfälle und löst unabhängig vom Mobilfunknetz über direkte Satellitenanbindung einen Notruf aus.Für besonders auf Datenschutz bedachte Nutzer dabei interessant: Apple nutzt auch das Mikrofon zur Verifizierung der Unfallerkennung. Der Konzern sichert aber zu: "Das Mikrofon schaltet sich nur ein, wenn Fahren erkannt wird (...).Alle Daten werden auf dem Gerät verarbeitet und gelöscht, nachdem ein Unfall erkannt wurde." Wie gewohnt, bekommt ihr im Anschluss alle Daten in tabellarischer Form aufgelistet.