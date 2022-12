Roboter erobern Hotels, weil Menschen dort nicht mehr arbeiten wollen

Roboter sind seit bereits Jahrzehnten und länger ein Thema, sie beflügeln nicht nur die Fantasie von Science-Fiction-Autoren, sondern sind auch in vielen Industriebereichen längst Alltag. Doch sie erobern mittlerweile auch immer mehr bisherige menschliche "Bastionen".

Werbevideo für den Staubsauger-Roboter Whiz von SoftBank Robotics

Roboter ersetzen Menschen - weil es nicht anders geht

Das Hotelgewerbe war beispielsweise so eine Bastion, denn ob im Zimmer oder dem Speisesaal: menschlicher Service ist dort bisher nicht wegzudenken. Doch das ändert sich dieser Tage rapide. Denn immer weniger Menschen wollen diese Jobs machen, denn sie sind hart und nicht gut genug bezahlt. Das ist auch der Grund, warum es für die Hotelbetreiber immer schwieriger wird, geeignetes Personal zu finden.Die Betroffenen müssen entsprechend reagieren und der eine oder andere wird im Weihnachtsurlaub vielleicht auch schon selbst Roboter gesehen haben. Denn Roboter kommen beispielsweise beim Abservieren zum Einsatz, auch bei der Reinigung bzw. dem Staubsaugen setzen Hotels immer häufiger auf automatisierte Systeme.Auch NPR berichtet nun, dass Roboter immer mehr Hotels erobern und sich dieser Trend wohl auch rapide fortsetzen wird. Ein Beispiel ist das Garden City Hotel in Long Island: Dort hat das Management in zwei 30 Kilogramm schwere Whiz-Staubsaugerroboter in Industriequalität zu einem Stückpreis von etwa 30.000 Dollar investiert.Laut Grady Colin, dem Manager des Hotels, "spart" ihm das eine Schicht pro Tag, konkret bedeutet das, dass er eine dringend benötigte Person woanders einsetzen kann. Das ist aber kein Fall von "Roboter verdrängt Mensch", sondern vielmehr "Roboter macht Job, für den sich kein Mensch findet". Denn das Hotel- und Gaststättengewerbe war von der Pandemie mit am stärksten betroffen. Doch während die Touristen in die Hotels zurückgekehrt sind - die ehemals Beschäftigten sind das nicht.Die Hotels haben sogar finanziell reagiert: In den USA wurden die Gehälter im Schnitt um immerhin ein Viertel erhöht und die Arbeitszeiten verbessert bzw. flexibler gestaltet. Dennoch ist es schwierig, an Mitarbeiter zu kommen. Deshalb erwägen immer mehr Hotels solche Helfer. Staubsauger-Roboter sind natürlich naheliegend, doch es gibt auch welche, die Essen und sonstige Gegenstände zum Gast bringen, Koffer transportieren und vieles mehr.