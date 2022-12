Google Kalender Bug übernimmt wahllos Termine aus E-Mails

Ein recht nerviges Problem beschert aktuell Google Kalender-Nutzern eine Flut an neuen Termineintragungen: Ein Bug sorgt dafür, dass die automatische Erkennung von Terminen in E-Mails fehlerhaft ist, sodass nahezu jede E-Mail einen neuen Eintrag generiert.

Einstellung vorübergehend deaktivieren Einstellungen > Ereignisse aus Google Mail

"Ereignisse aus Google Mail automatisch zu meinem Kalender hinzufügen" deaktivieren

Rainlendar Lite - Desktop-Kalender für Windows

Das melden derzeit Nutzer weltweit und sind extrem frustriert. Man findet die Beschwerden zu dem plötzlich aufgetauchten Problem in diversen Foren. Laut dem Online-Magazin 9to5Google scheint das Problem seit dem 23. Dezember bekannt zu sein.Zunächst fiel es Nutzern auf, dass sie neue Termine in ihrem Google Kalender hatten, die scheinbar keinen Sinn ergaben - zum Beispiel einen Eintrag von Newslettern, Wetterberichten und anderen E-Mails, die gar keine Terminankündigungen mitbrachten.Dieser Fehler ist allem Anschein nach weitverbreitet und erstellt im Grunde komplett zufällige Ereignisse, häufig eingestellt als ganztägige Ereignisse, da Google keine Zeitangaben in den E-Mails entdeckt.Es gibt kein klares Muster für diesen Fehler, aber es scheint, dass E-Mails mit Datumsangaben ein Auslöser sein können, zum Beispiel "Wetter vom 25. Dezember" oder "Newsletter vom 24.12.". Die Ursache ist noch nicht bekannt. Eine temporäre Lösung gibt es aber. Betroffene Google-Kalender-Nutzer sollten vorübergehend die Funktion einfach deaktivieren. Dazu wählt man den Kalender (im Web) an, sucht die Google Kalender-Einstellungen und deaktiviert die Automatisierung.Seid ihr auch von dem Bug betroffen und habt euch gewundert, was da los ist? Falls ihr noch weitere Tipps habt, um die ungewollten Einträge loszuwerden, teilt sie bitte mit uns in den Kommentaren.