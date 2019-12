Rainlendar Lite - Desktop-Kalender für Windows

Desktop-Kalender

Nichts vergessen

Mehr Funktinen in der Pro-Version

Rainlendar 2.15.1 ist ein in der Lite-Version kostenloser Kalender für Windows, der viele Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten bietet und der neben Terminen auch Aufgaben anzeigt. Dank Alarmfunktion erinnert Sie die Software außerdem an wichtige Dinge.Nach der Installation zeigt Rainlendar in Form transparenter Fenster einen Monatskalender sowie Listen mit Terminen und Aufgaben an. Die getrennte Darstellung von Terminen und Aufgaben sorgt für mehr Ordnung am Arbeitsplatz. Neue Einträge erstellen Sie einfach per Mausklick an der jeweiligen Stelle. Alle Funktionen sind aber auch stets über das Programmsymbol im Infobereich von Windows erreichbar.Beim Erstellen neuer Einträge legen Sie neben einem Titel und dem Zeitpunkt nach Wunsch einen Standort, eine Kategorie und eine URL fest und fügen einen kurzen Beschreibungstext hinzu. Wiederkehrende Ereignisse kann Rainlendar in festgelegten Abständen automatisch wiederholen. Häufig verwendete Angaben legen Sie als Vorlage ab.Über die Alarmfunktion werden Sie rechtzeitig an anstehende Termine oder das Erledigen von Aufgaben erinnert, wobei Rainlendar wahlweise einen Ton abspielt oder eine ausführbare Datei startet. Über die Schlummerfunktion können Sie Alarme auch verschieben und sich später noch einmal erinnern lassen.Sämtliche Informationen speichert Rainlendar im iCalendar-Format (RFC2445), wodurch Sie diese leicht mit anderen Anwendungen austauschen. Das Aussehen von Rainlendar passen Sie über zahlreiche Skins an Ihre eigenen Vorstellungen an. Sogar das gleichzeitige Anzeigen mehrerer unterschiedlicher Kalender ist problemlos möglich.Neben der hier zum Download angebotenen Windows-Version ist Rainlendar außerdem für Linux und Mac OS X erhältlich. Die kostenpflichtige Pro-Version der Software erlaubt unter anderem das Abonnieren von Online-Kalendern, das Teilen von Ereignissen mit anderen Computern und die Synchronisation von Terminen und Aufgaben mit Outlook (nur unter Windows). Einen genauen Vergleich beider Editionen finden Sie auf der Herstellerseite.