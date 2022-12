Erstes öffentliches und kostenloses "Münztelefon" startet in Philadelphia

Öffentliche Telefone sind aus unserem Alltag längst verschwunden. Denn kaum jemand hat heutzutage mehr Bedarf danach, da fast alle ein Telefon in der Tasche haben. Doch ein US-Projekt bringt "öffentliche Fernsprecher" nun zurück, und zwar in kostenloser Form.

"Außerirdische" Münztelefone

Es ist heutzutage ungewöhnlich, dass sich Menschen versammeln, um die Inbetriebnahme eines öffentlichen Telefons zu feiern. Doch genau das ist nun vor einem auf Computerliteratur spezialisierten Buchladen in Philadelphia passiert. Denn dort haben sich 20 Techniker und Programmierer eingefunden, um ein von jedem kostenlos nutzbares Telefon einzuweihen.Dieses Telefon soll, so hoffen die Initiatoren des Projekts, Vorbild für viele weitere derartige Geräte sein, berichtet die Washington Post . Mit dem Telefon können Anrufe in ganz Nordamerika durchgeführt werden und damit wollen die Betreiber des PhilTel genannten Vorhabens erreichen, dass die durch Mobilgeräte "erodierte" öffentliche Kommunikationsinfrastruktur wiederbelebt wird.Die PhilTel-Macher sehen die Rückkehr des öffentlichen Telefons aber auch als sozial-politisches Statement gegen die gedankenlose und verschwenderische Nutzung von Technologie durch die Gesellschaft. Das Telefon ist natürlich mit dem Internet verbunden, PhilTel will mit dem Gerät und auch weiteren in der Stadt beweisen, dass man Hard- und Software eines solchen Projekts dauerhaft betreiben kann. Das Ganze finanziert sich großteils durch Spenden von Geld und auch Hardware."Ich habe mit einem Mann in den Zwanzigern darüber gesprochen, und als ich ihm das Münztelefon zeigte, wusste er nicht, was er da sah", sagte Mike Dank, 31, der PhilTel initiiert hat. "Es war, als hätte es ein Außerirdischer aus dem Weltall geliefert."Dank kam auf die Idee, als er vor Jahren ein solches Telefon auf einem Flohmarkt gekauft hat: "Münztelefone haben für mich etwas Nostalgisches - ich benutzte eines, um meine Eltern anzurufen, damit sie mich abholen, als ich in der Highschool war", sagte er. "Nachdem ich eines gekauft hatte, dachte ich: 'Mit diesem Telefon werde ich eines Tages etwas anfangen - vielleicht installiere ich es als Haustelefon.'"