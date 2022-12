Netflix könnte auf dem Übernahmeradar von Microsoft landen

Derzeit steckt Microsoft mitten im Versuch, Activision Blizzard zu übernehmen, und aktuell kann man auch nicht sagen, ob das gelingen wird. Doch einem Bericht zufolge könnte der Redmonder Konzern bereits den nächsten Übernahmekandidaten anvisieren, nämlich Netflix

Netflix könnte 190 Milliarden Dollar kosten

Es ist derzeit nicht viel mehr als eine Spekulation bzw. Jahresvorschau, allerdings ist die Quelle nicht etwa ein dubioser Tweet, sondern ein Bericht von Reuters . Dort ist man der Meinung, dass Microsoft nächstes Jahr Netflix kaufen könnte. Laut der renommierten Nachrichtenagentur würde das perfekt ins Bild und die Strategie von CEO Satya Nadella passen, zumal Netflix und Microsoft schon jetzt zusammenarbeiten - die Redmonder sind beim neuen Werbe-Abo der dafür zuständige Werbepartner.Denn seit seiner Übernahme des Chefpostens in Redmond befindet sich Microsoft auf einer Einkaufstour, Nadella hat für 2,5 Milliarden Minecraft-Macher Mojang gekauft, später folgte das Karrierenetzwerk LinkedIn (26 Milliarden Dollar), das KI-Unternehmen Nuance (20 Milliarden Dollar) und zuletzt Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar - letzteres ist aber eben noch nicht entschieden.Eine Netflix-Übernahme wäre aber einfacher zu "verkaufen", als das derzeit so umkämpfte Activision-Blizzard-Geschäft. Denn hier würde sich Microsoft ein Unternehmen holen, das in einem Marktsegment operiert, in dem Microsoft derzeit nicht direkt tätig ist. Regulatorische Bedenken wären also kaum ein Thema.Die große Frage ist natürlich jene nach dem Preis. Hier kommt Reuters zum Schluss, dass sich Microsoft den Streaming-Dienst leisten könnte. Denn Microsoft hat einen Marktwert von rund 1,8 Billionen Dollar, das ist etwa das 13-Fache von Netflix. Bei einem Aufschlag von 30 Prozent käme Netflix auf einen Preis von 190 Milliarden Dollar.Wirtschaftlich wäre der Deal durchaus ein Risiko, doch Nadella ist bekannt dafür, dieses nicht zu scheuen. Man benötigt auch nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie Microsoft Netflix vermarkten könnte, denn natürlich liegt ein "Super-Abo" aus Xbox Game Pass und dem Streaming-Dienst auf der Hand.