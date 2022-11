Tennis, Fußball, Surfing: Netflix als Anbieter von Sport-Livestreams?

Der US-Streaminggigant Netflix will offenbar in das Livestreaming von Sportveranstaltungen einsteigen. Das Unternehmen soll entsprechende Pläne prüfen und hat kürzlich erstmals für die Streaming-Rechte bestimmter Ligen geboten, so ein Medienbericht.

Kleine Ligen für kleines Geld

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, interessiert sich Netflix zunehmend für die Übertragung von Sport-Events per Livestreaming. Das Unternehmen habe zuletzt unter anderem ein Gebot für die Rechte zur Übertragung der ATP Tennis-Tour in einigen europäischen Ländern abgegeben, darunter auch Frankreich und Großbritannien.Weiterhin gab es interne Diskussionen über weitere Angebote für Live-Streaming-Rechte, darunter für Matches der Women's Tennis Association (WTA) und Radrenn-Wettbewerbe. Im letzten Jahr sollte Netflix sogar Verhandlungen rund um die Übernahme der World Surf League geführt haben.Das Netflix-Management soll auch erwogen haben, bestimmte kleinere Sport-Ligen zu übernehmen, um die hohen Kosten für die Streaming-Rechte an teuren Events in bestimmten Sportarten zu umgehen. Manche der Beteiligten sind dabei überzeugt, dass man durch die Popularität von Netflix dafür sorgen könnte, bestimmten Sportarten und ihren Ligen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, sodass sich die Kosten für die Übertragung letztlich rechnen würden.Für Netflix und die anderen Streaming-Anbieter wie Apple und Disney ist die Übertragung von Sportereignissen ein Weg zur Steigerung ihrer Abonnentenzahlen in einem ohnehin weitestgehend gesättigten und deshalb hart umkämpften Markt. Disney hat sich mittlerweile eine verlängerte Kooperation mit der Formel 1 gesichert, während Apple sich die Rechte an der obersten US-Fußballliga für die nächsten zehn Jahre erkauft hat.Wann mit ersten konkreten Ankündigungen von Netflix bezüglich der Übertragung von Sport-Events per Livestream zu rechnen ist, verriet der Artikel der US-Zeitung nicht.