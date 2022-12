Zu ambitioniert: Apple hat wohl Entwicklung des "M2 Extreme" gestoppt

Professionelle Anwender und Enthusiasten warten schon lange darauf, dass Apple Silicon endlich auch im Hochleistungsrechner Mac Pro Einzug hält. An seinem neuen Spitzenchip, "M2 Extreme", hat sich Apple aber wohl etwas überhoben. Die Entwicklung soll eingestellt worden sein.

Welches Herz schlägt im neuen Mac Pro? Extreme wird es wohl nicht

10.000 Dollar-CPU

Rafael Zeier / Twitter

Noch sind die meisten Berichte zu Apples Plänen rund um seine Profi-Desktop-Rechner Mac Pro nicht offiziell. Dass das Unternehmen hier aber seine M2-Chips einsetzen wird, ist klar. Dabei hatte die Gerüchteküche auch eine High-End-Konfiguration mit einem neuen "M2 Extreme"-Chip ins Spiel gebracht. Der Brancheninsider und Bloomberg-Journalist Mark Gurman will diese Gerüchte bestätigen, aber dann auch gleich wieder jede Hoffnung auf eine solche Konfiguration zerschlagen können.Wie Gurman laut MacRumors in seinem Newsletter schreibt, laufen bei Apple aktuell die Tests für den neuen Mac Pro mit M2 Ultra-Chip auf Hochtouren. In diesem Aufbau soll das neue Modell mit bis zu 24 CPU-Kernen, 76 GPU-Kernen und 192 GB RAM ausgestattet werden können. Auch beim neuen Modell sieht Apple demnach die Möglichkeit zur Erweiterung vor, bietet also zusätzlichen Speicherplatz und andere Komponenten.Apple hatte laut Gurman darüber hinaus aber tatsächlich auch an einem High-End-Modell mit "M2 Extreme-Chip" gearbeitet. Dieses Layout sollte im Prinzip zwei M2 Ultra-Chip zusammenführen und so bis zu einer 48-Kern-CPU und bis zu einer 152-Kern-GPU konfiguriert werden können. Aus Kostengründen und wegen der komplizierten Herstellung sei dieses Projekt jetzt aber endgültig gestoppt worden."Basierend auf Apples aktueller Preisstruktur würde eine M2 Extreme Version eines Mac Pro wahrscheinlich mindestens 10.000 Dollar kosten - ohne weitere Upgrades - was es zu einem außergewöhnlichen Nischenprodukt macht", so Gurman in seiner Analyse. Hohe Entwicklungskosten, die technischen Ressourcen und die benötigte Produktionskapazität hätten Apple zu der Entscheidung veranlasst, dieses Projekt abzubrechen.