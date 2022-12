Apple gibt iOS 16.2 frei - so bekommst du das Update jetzt, das ist neu

Apple hat ein neues Software-Update für iPhone-Besitzer ver­öf­fent­licht. Die neue iOS-Version 16.2 bietet neue Funktionen und neue Apps, behebt dazu eine Reihe von Sicherheitslücken sowie Pro­ble­me, die unter anderem bei den Notizen auf­ge­taucht waren.

So bekommt man iOS 16.2

Jetzt aktualisieren

Freeform Freeform ist eine neue App zum kreativen Arbeiten mit Freund:innen und Kolleg:innen auf dem Mac, iPad und iPhone.

Der flexible Arbeitsbereich ermöglicht das Hinzufügen von Dateien, Bildern, Notizzetteln und mehr.

Mit den Zeichenwerkzeugen hast du die Möglichkeit, überall im Arbeitsbereich mit deinem Finger zu zeichnen.

Apple Music Sing Eine neue Möglichkeit, Millionen deiner Lieblingstitel in Apple Music mitzusingen.

Dank des anpassbaren Gesangs kannst du alleine oder mit den Originalkünstler:innen im Duett singen oder eine Mischung aus beidem nutzen.

Mit den verbesserten Beat-zu-Beat-Liedtexten kannst du noch einfacher dem Takt der Musik folgen.

Notruf SOS via Satellit Funktion für Benutzer:innen, mit der die Rettungsdienste kontaktiert werden können, selbst wenn auf den iPhone 14- oder iPhone 14 Pro-Modellen kein Mobilfunknetz oder WLAN verfügbar ist.

Sperrbildschirm Neue Einstellungen ermöglichen das Ausblenden von Hintergrundbildern und Mitteilungen, wenn die Displayeinstellung "Immer eingeschaltet" auf dem iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max aktiviert ist.

Mit dem Widget "Schlafen" kannst du deine aktuellen Schlafdaten anzeigen.

Mit dem Widget "Medikamente" kannst du Erinnerungen anzeigen und schnell auf deinen Plan zugreifen.

Game Center Im Game Center wird SharePlay für Mehrspielerspiele unterstützt, sodass du zusammen mit den Teilnehmenden eines FaceTime-Anrufs spielen kannst.

Mit dem Widget "Aktivität" siehst du direkt auf dem Home-Bildschirm, was Freund:innen spielen und welche Erfolge sie in Spielen feiern.

Home Verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung bei der Kommunikation zwischen Smarthome-Zubehör und Apple-Geräten.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen: Die verbesserte Suche in "Nachrichten" ermöglicht es dir, Fotos basierend auf ihren Inhalten zu suchen, z. B. einen Hund, ein Auto, eine Person oder einen Text.

Mit der Einstellung zum neu Laden und Anzeigen der IP-Adresse können Benutzer:innen des iCloud Privat-Relays den Dienst für eine bestimmte Website in Safari vorübergehend ausschalten.

Dank der Teilnehmerzeiger in "Notizen" kannst du live verfolgen, welche Änderungen Personen in einer geteilten Notiz vornehmen.

AirDrop aktiviert nun automatisch nach 10 Minuten die Option "Nur Kontakte", um unerwünschte Anfragen zum Empfangen von Inhalten zu vermeiden.

Optimierte Unfallerkennung auf den iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modellen.

Ein Problem wird behoben, bei dem manche Notizen nach vorgenommenen Änderungen nicht via iCloud synchronisiert werden. Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

iPhone-Nutzer bekommen damit ab sofort ein weiteres Funktionsupdate für iOS 16. Nach der Veröffentlichung des Release-Kandidaten hatte man die Freigabe schon erwartet. Nun hat Apple den Schalter umgelegt. iPadOS 16.2 ist ebenso fertig und kann von allen Nutzern geladen werden.Die neue iOS 16.2-Version bringt laut den Veröffentlichungs-Notizen jetzt die vor einiger Zeit bereits vorgestellte "Freeform"-App. Sie ist für iPhone. iPad und Mac erschienen. Zu den weiteren Änderungen gehören neben ein paar Fehlerbehebungen und sicherheitsrelevante Änderungen vorrangig Detailverbesserungen. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Das Update wird aufgrund der sicherheitsrelevanten Änderungen allen Nutzern von iOS 16 empfohlen. Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 16.2, iOS 15.7.2, iPadOS 15.7.2 sowie MacOS 11.7.2 und MacOS 12.6.2 auf den Weg gebracht.