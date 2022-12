Displace TV kündigt ersten "vollständig" kabellosen TV der Welt an

Anfang des Jahres findet wie immer (außer es ist Pandemie) die erste große Elektronikmesse des Jahres statt und das bedeutet auch die Vorstellung diverser Innovationen im TV-Bereich. Ebenfalls wie immer ist, dass Neuerungen bereits jetzt angeteasert werden, so wie von Displace TV.

180 Stunden am Stück?

Displace TV stellt den (angeblich) ersten vollständig kabellosen TV vor

Gesten und Co. statt Fernbedienung

Displace TV

In einem Teaser-Video verspricht das Startup Displace TV nichts weniger als den Umstand, dass sich "Fernsehen, wie wir es kennen, sich für immer verändern" wird. Denn das Unternehmen möchte den weltweit ersten komplett kabellosen TV vorstellen. Ja, mit "komplett kabellos" meint man auch den Strom Denn für den Betrieb des Geräts, das keine Ports hat, sind Batterien erforderlich, diese Akkus werden gewechselt und können seitlich eingeschoben werden. Laut Displace TV handelt es sich dabei um ein proprietäres, patentiertes System, das mit insgesamt vier Akkus arbeitet.Laut einem Teaser-Video können die Akkus während des Betriebs getauscht werden ("Hot Swap"), sie sollen laut Notebookcheck bis zu 180 Stunden halten. Bei einer Nutzungsdauer von sechs Stunden am Tag würde zwischen zwei Ladungen ein ganzer Monat vergehen. Hier kann man bereits erste Zweifel bekommen.Noch unglaubwürdiger wird es, wenn man sich Behauptung ansieht, wonach der 55 Zoll große OLED-Fernseher ganze neun Kilogramm wiegen soll. In der Regel kommen TVs dieser Größe auf das doppelte Gewicht. Richtig absurd wird es bei der Behauptung, dass das Gerät komplett ohne Wandhalterung aufgehängt werden kann, dafür die "Aktivschleifen-Vakuumtechnik"-Funktion zum Einsatz.Glaubwürdiger wird es wieder bei der Behauptung, wonach der Displace TV ohne Fernbedienung funktioniert, denn gesteuert wird er per Gesten, Sprache und auch Touch-Funktionalitäten. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen schließlich auch noch, dass man vier 55-Zöller nahtlos zusammenfügen kann, um einen "16K"-Fernseher mit 110 Zoll zu erhalten.Selbst überzeugen kann man sich von diesen Versprechen am 3. Januar 2023 im Rahmen des CES in Las Vegas. Die Bestellungen bzw. Vorabreservierungen ("mit einer vollständig rückzahlbaren Kaution") starten am 5. Januar 2023, die Auslieferung erfolgt dann Ende 2023. Alles mit einen ganz großen "Angeblich".