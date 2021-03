Justice League - Der finale Trailer zum Snyder-Cut beeindruckt

Videos automatisch starten

Das jahrelange Warten vieler DC-Fans auf den Snyder Cut der Justice League hat bald ein Ende: Am Donnerstag ist die Langfassung des Kinofilms aus dem Jahr 2017 (im Pay TV) zu sehen. Vorab zeigt der US-Sender HBO Max den vermutlich finalen Trailer und versucht mit diesem, die Vorfreude noch ein wenig zu steigern.



Als Justice League vor rund vier Jahren im Kino lief, konnte der Film längst nicht alle Fans zufriedenstellen. Einer der Gründe war damals der Wechsel auf dem Regiestuhl: Snyder musste aus privaten Gründen aus dem Projekt aussteigen, das dann von Joss Whedon fer­tig­ge­stellt wurde. Dies ging letztendlich auch mit zahlreichen Änderungen am Film einher. Seitdem forderten Fans die Veröffentlichung der Schnittfassung des ursprünglichen Re­gis­seurs - und fanden mit dieser Forderung Gehör.



Der sogenannte Snyder-Cut hat über Nachdrehs sogar noch neues Material erhalten und kann mit vier Stunden nun eine rund doppelt so lange Laufzeit wie die Kinofassung auf­wei­sen. Ob sich die Bemühungen der Fans letztendlich gelohnt haben, wird sich schon am Donnerstag zeigen, wenn der Film seine Premiere feiert.



In den USA startet Zack Snyder's Justice League am 18. März 2021 bei HBO Max. In Deutschland ist der Film ebenfalls ab diesem Datum bei Sky zu sehen.