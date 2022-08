Superman und Nerd: Henry Cavill schraubt weiter an seinem Gaming-PC

"Ich bin wie Superman und The Witcher Henry Cavill." Das können viele unserer Leser sagen. Damit sind allerdings nicht sein Schauspieltalent oder Körperbau gemeint, sondern seine Begeisterung für Gaming. Der 39-Jährige baut sich sogar seine PCs selbst - nun gab es ein Update.

Superman schraubt

Superman, Frauenschwarm, Gamer und Nerd-Ikone. Diese Kombination ist nicht gerade alltäglich, auf den britischen Schauspieler trifft sie aber auf alle Fälle zu. Und man muss es auch betonen: Das Ganze ist nicht nur aufgesetzt, sondern tatsächlich ernst gemeint.So hat Cavill einst erzählt, dass er die Zusage, Superman spielen zu dürfen, ursprünglich verpasst hat. Denn als der Anruf kam, war er gerade schwer beschäftigt - er war gerade mitten in einem World of Warcraft-Raid. Auch die Netflix-Serie The Witcher ist zum Teil deshalb umgesetzt worden, weil sich Cavill als Spieler der CD Projekt-Umsetzungen persönlich dafür stark gemacht hat.Wie erwähnt kauft Cavill seine PCs auch nicht von der Stange, sondern greift selbst zu Schraubendreher und Wärmeleitpaste. Vor zwei Jahren hat er auf Instagram ein Video veröffentlicht, das ihn beim PC-Schrauben gezeigt hat. Mit Geduld und Begeisterung hat er damals seinen (Ryzen-)Rechner selbst gebaut. Schon damals meinte Cavill am Ende des Videos, dass das realistisch betrachtet nur der Anfang sei.Nun war es so weit, vor Kurzem postete der Schauspieler ein Update, in dem er mitteilte, dass es an der Zeit sei, die Kühlung zu reparieren: "Aufgrund von übermäßigem Transport im Laufe der Jahre und zweifellos der jüngsten Hitzewelle hat mein AIO-Kühler beschlossen, den Geist aufzugeben", schreibt Cavill. "Also beschloss ich, beim Austausch auch meine Lüfter zu erneuern."Cavill griff zu einem Modell des österreichischen Herstellers Noctua und war auch begeistert: "Diese kleinen Schönheiten laufen schön und leise. Ich habe noch zwei weitere auf dem Weg, um das Set zu vervollständigen, aber ich wurde enorm ungeduldig und installierte die, die ich sowieso hatte."