Diablo 4: Blizzard wird in einem Monat den Release-Termin verkünden

Der nächste Teil des Action-Rollenspiels Diablo wird mit großer Spannung erwartet. Das liegt vor allem daran, dass der Blizzard-Titel wieder zu seinen düsteren Wurzeln zurückkehren wird. Bisher war aber nicht bekannt, wann Diablo 4 kommt. Doch das wird sich demnächst ändern.

Termin wohl Anfang Dezember

Diablo 4 ist schon recht weit fortgeschritten, Blizzard ist auch schon längst in der Betaphase. Diese ist im Moment aber noch geschlossener Natur und auf strikte Einladung verfügbar, doch bereits im November wird dieser Test etwas ausgeweitet. Denn besonders große und aktive Fans werden die Gelegenheit bekommen, an der Closed End Game Beta teilzunehmen.Anders gesagt: Das Spiel macht zweifellos Fortschritte und entsprechend wollen auch die ganz normalen Gamer gerne wissen, wann sie endlich wieder auf Monsterjagd in Sanktuario gehen können. Blizzard hat sich dazu bisher wenig geäußert, doch Windows Central hat nun in Erfahrung bringen können, wann der Entwickler die Katze aus dem Sack lassen wird.Demnach soll der Veröffentlichungstermin von Diablo 4 im Rahmen der Game-Awards 2022 bekannt gegeben werden. Die von Geoff Keighley ins Leben gerufene Preisverleihung findet dieses Jahr im 8. Dezember statt und die Zeremonie wurde in den vergangenen Jahren gerne von Gaming-Unternehmen zum Anlass genommen, um Trailer zu zeigen sowie Spiele und Termine anzukündigen.Bisher war nur bekannt, dass Diablo 4 irgendwann einmal nächstes Jahr erscheinen soll, Windows Central hat aber auch bereits erfahren können, welchen Termin Blizzard im Moment anvisiert, nämlich den April 2023.Nach der The Game Awards-Ankündigung sollen übrigens auch bereits die Vorbestellungen starten. Wer das macht, soll auch belohnt werden: Denn die Pre-order-Ausgabe soll den Zugang zu einer Vorabversion des Spiels im Februar inkludieren. Es ist aber nicht klar, ob das eine exklusive Beta ist oder ob Vorbesteller lediglich früheren Zugang zu einer öffentlichen bekommen.