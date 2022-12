Neue Google-Angebote: Günstige Pixel-Smartphones bei Media Markt

Media Markt und Google veranstalten ab sofort ihren "Smarte Weihnachten"-Sale und präsentieren viele günstige Highlights für den Dezember. Vom Pixel-Smartphone über Nest-Produkte bis hin zu Kopfhörern und Zubehör bieten sich tolle Deals und Geschenke-Bundles an.

Rabattaktion: Xmas 2022 mit Media Markt und Google

Die Welt von Google, jetzt zum besonders günstigen Preis

Die beste Technik zu Weihnachten!

Google

Weihnachten steht vor der Tür und der Ansturm auf die passenden Technik-Geschenke ist eröffnet. Bis zum 24. Dezember könnt ihr euch bei Media Markt mit den beliebtesten Google-Produkten zu besonders niedrigen Preisen ausstatten. Natürlich stehen die Pixel-Familie und das Android-Ökosystem im Mittelpunkt. Dabei schnürt der Elektronikhändler unter anderem ein starkes Paket aus Smartphones und Chromecast, das wir wärmstens empfehlen können.Das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind die Aktionshighlights bei Media Markt. Für lediglich 619 Euro respektive 855 Euro erhaltet ihr nicht nur eines der Top-Smartphones mit leistungsstarkem Tensor-2-Chip und neuesten Android-Updates, es wird zudem ein attraktives Bundle geschnürt. Mit dabei ist der beliebte Streaming-Stick Chromecast (HD) mit Google TV-Betriebssystem im Wert von 39,99 Euro als Gratis-Dreingabe. Die Vorteile des Google-Ökosystems zeigen sich aber nicht nur in der Kombination von High-End-Smartphone und Chromecast.Den "Smarte Weihnachten"-Rabatt von Media Markt und Google gibt es nämlich auch für das beliebte Mittelklasse-Smartphone Google Pixel 6a , das für nur noch 399 Euro über die virtuelle Ladentheke geht. Ebenso kann man sich günstig mit der Smart-Home-Zentrale in Form des Google Nest Hub der zweiten Generation für preiswerte 83 Euro und den Truly-Wireless-Kopfhörern Pixel Buds A (83 Euro) oder Pixel Buds Pro (195 Euro) ausstatten. Dabei können die Buds nicht nur via "FastPair" mit den Google-Smartphones, sondern auch mit dem Chromecast verbunden werden.